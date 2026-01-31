U novim spisima Džefrija Epstina su objavljene slike Endrua Mauntbatena-Vindzora kako kleči nad nepoznatom ženom.

Izvor: US Department of Justice/PA

Američko Ministarstvo pravde objavilo je u petak 30. januara nove prepiske osuđenog sek**alnog prestupnika Džefrija Epstina koji se ubio u zatvoru u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama 2019. godine dok je čekao suđenje, a ime koje se često spominje je Endru Mauntbaten-Vindzor, britanski princ koji je izgubio vojnu titulu nakon otkrića da je bio prijatelj sa Epstinom. Kako piše britanski list "Gardijan", objavljene su tri fotografije na kojima se vidi Endru sa nepoznatom ženom koja leži na podu.

Na tim slikama se vidi Endru kako kleči nad ženom čije lice je zamagljeno crnom bojom. Nema datuma, nema nikakvog objašnjena i nije jasno o čemu se tačno radi na spomenutim fotografijama.

Na jednoj od tri slike Endru dodiruje stomak žene, ali kontekst nije jasan, dok na drugoj fotografiji gleda pravo u kameru. Endru je, inače, izgubio pravo na oslovljavanje sa "Njegovo Kraljevsko visočanstvo" nakon otkrića o prijateljstvu sa Epstinom.

Pogledajte nove fotografije Endrua Mauntbatena-Vindzora iz spisa Džefrija Epstina

On je ranije sve veze sa Epstinom poricao. Sada je ponovo sve demantovao, a kako navodi "Skaj Njuz", Endru je nastavio da kontaktira sa Epstinom i nakon osuđujuće presude za sek**alno zlostavljanje.