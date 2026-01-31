Dokumenti uključuju neobjašnjene fotografije princa Endrua, navodne optužbe protiv Bila Gejtsa i detalje prepiske osuđenog pedofila Džefrija Epstajna

Izvor: MONDO / Netflix

Novoobjavljeni dosijei osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna donose brojne kontroverzne detalje koji uključuju članove britanske kraljevske porodice i američke milijardere. Među njima su i tri fotografije koje, kako izgleda, prikazuju princa Endrua Mauntbatena-Vindzora u prisnom kontaktu sa ženom, iako bez datuma i potvrde o eventualnom nezakonitom činu.

Izvor: House Oversight Democrats/X/@Chesschick01/

Endru, rođen kao britanski princ, nakon niza kontroverzi, uključujući prijateljstvo sa Džefrijem Epstajnom, izgubio je vojnu titulu, pokroviteljstva i pravo na oslovljavanje sa „Njegovo Kraljevsko Visočanstvo“. U saopštenju od 17. oktobra 2025. godine, princ je ponovio da „žestoko“ poriče optužbe protiv sebe.

Izvor: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

U dokumentima se također nalaze mejlovi Epstajna koji uključuju optužbe protiv osnivača Majkrosofta Bila Gejtsa. Prema jednom od mejlova iz jula 2013. godine, Epstajn navodi da je Gejts, po njegovom tvrdnji, dobio polno prenosivu bolest nakon odnosa sa mladim Ruskinjama. Epstajn je u mejlu pominjao i navodne zadatke koje mu je Gejts davao u vezi sa lijekovima i posredovanjem u intimnim odnosima, kao i zahtjeve za obezbjeđivanje lekova za turnire u bridžu.

Važno je napomenuti da optužbe prema Gejtsu nisu zvanično potvrđene i da se temelje isključivo na novoobjavljenim dokumentima američkog Ministarstva pravde. Portparol Billa Gejtsa nazvao je optužbe „apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim“. Gejts je ranije isticao da nikada nije imao poslovni odnos niti prijateljstvo sa Epstajnom, iako je žali zbog bilo kakvog kontakta.

Izvor: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

Epstajnovi dosijei uključuju i dopise koji se odnose na princa Endrua, gdje se u jednom mejlu iz 2011. godine navodi: „Uskoro ćemo se opet malo poigrati“, dok Epstajn preko Sari Ferguson prenosi zahvalnost: „Bio je pravi princ.“ Nije jasno na što se ove poruke tačno odnose.

U dokumentima su takođe pomenuti i američki predsjednik Donald Tramp i bivši predsjednik Bil Klinton, ali mnogi navodi su zasnovani na neprovjerenim dojavama i bez potkrepljujućih dokaza. Ministarstvo pravde SAD navelo je da je oko 200.000 stranica redigovano ili zadržano zbog privilegija, dok se ostatak dokumenata i dalje obrađuje.

Vidi opis Novoobjavljeni Epstajnovi dosijei otkrivaju kontroverze oko princa Endrua i Bila Gejtsa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Handout /AFP PHOTO/US Department of Justice/Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: House Oversight Democrats Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: House Oversight Committee Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Među novoobjavljenim materijalima spominju se i devojke iz Srbije, koje su prema dokumentima nudili kontakti Epstajnu tokom 2019. godine.

Ova tranša dosijea ponovno baca svjetlo na mrežu kontakata osuđenog pedofila i povezanih kontroverzi, dok zvanične istrage i dalje nastavljaju da razjašnjavaju stvarne okolnosti.





