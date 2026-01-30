Snimak sa nadzorne kamere u klubu u švajcarskom skijalištu otkrio da je izlaz u slučaju opasnosti bio blokiran.

Izvor: X/SuisseAlert

Pojavio se snimak sa nadzornih kamera dvije nedjelje prije izbijanja požara u noćnom klubu "Le Konstelasion" u poznatom švajcarskoj skijalištu Kran Montana na kojem se vidi stolica koja je bila zaglavljena uz izlaz za slučaj opasnosti, piše britanski "Dejli Mejl". U tragediji na dočeku Nove godine je stradalo 40 osoba, dok je povrijeđeno oko 119 ljudi.

Na snimku sa sigurnosnih kamera se takođe vide zaposleni koji koriste bilijarske štapove da podupru izolacionu pjenu. Snimak se sada pojavio u fazi istrage dok vlasnici bara - Žak Moreti (49) i njegova supruga Džesika Moreti (40) - krive svoje zaposlene za izazivanje požara i blokiranje izlaza u slučaju opasnosti.

Snimak je nastao dvije nedjelje prije tragedije. Vidi se kako zaposleni koristi bilijarske štapove i papirne ubruse kako bi vratio izolacione panele na plafonu.

Takođe, vidi se i stolica koja navodno blokira izlaz u slučaju opasnosti. Ova stolica je navodno usnimljena tragične večeri, na dočeku Nove godine.

Pogledajte fotografije sa mjesta požara u Švajcarskoj

Pogledajte fotografije sa mjesta požara u Švajcarskoj

Da podsjetimo, u tragediji je poginulo 40, a povrijeđeno je oko 119 ljudi u baru “Konstelasion”. Dosad su uhapšeni vlasnici kluba u kom se dogodila nezapamćena tragedija.