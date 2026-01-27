Novopazarac Meldin Mehmedović (19) preživeo je požar u baru smrti, u Švajcarskoj, a podijelio je i snimak sa lica mjesta kobne večeri.
Novopazarac Meldin Mehmedović (19) preživio je požar u baru na skijalištu u Kran Montani u Švajcarskoj, a tokom potresne ispovijesti pokazao je i video-snimke koje je sačinio kobne novogodišnje večeri.
Mladić rodom iz Srbije, podsjetimo, 1. januara nakon ponoći, uspio je da preživi strahovit požar koji je izbio u baru "Le Constellation" u kom je 40 ljudi izgubilo život, dok je njih 119 teško povrijeđeno. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su prskalice na bocama šampanjca koje su bile dio novogodišnjeg performansa zahvatile plafon, a potom se vatra munjevitom brzinom proširila na cio lokal.
Vatra planula na plafonu
Tokom potresne priče mladog Novopazarca, koju je dao za švajcarski portal Canal9, ustupio im je i navodno, svoj video-zapis koji je sačinuo dok je bježao od vatrene stihije. Na prvom snimku može se vidjeti da je vatra planula na plafonu, i da mladić počinje da bježi. Svi se guraju i traže izlaz iz bara u kojem je bila mahom omladina. U sledećem trenutku mladić se nalazi na stepenicama i bježi. Vidi se opet gužva, a kamera je spuštena tako da snima patike i penjanje uz stepenice, a kako je objasnio u potresnoj priči, snimio je prijatelja Tea koji je bio ispred njega.
"Gurao sam prijatelja da što prije izađemo napolje", rekao je Meldin pokazujući snimak.
Takođe, naveo je nažalost, da je bio prinuđen da se gura s drugim gostima koji su bili u lokalu, kako bi preživio. Opisao je dramatične scene iz švajcarskog bara gde je bukvalno, svaki minut bio kao godina, dok se nije našao napolju. U drugom dijelu video-snimka može se vidjeti guranje i vika, a potom se ništa ne vidi s obzirom da je dim ispunio cio lokal. Može se osjetiti velika uznemirenost i panika među gostima.
Uznemirujuće scene
Na video-zapisu snimljene su i potresne scene ispred švajcarskog bara - mladi se teturaju ošamućeni od dima, neki od njih nepomično leže na betonu... Scene koje su snimljene su i više nego uznemirujuće i potresne.
Požar u Kran Montani tokom novogodišnje noći donio je veliku tragediju kako Švajcarskoj, tako i cijelom regionu.