Novopazarac Meldin Mehmedović (19) preživeo je požar u baru smrti, u Švajcarskoj, a podijelio je i snimak sa lica mjesta kobne večeri.

Novopazarac Meldin Mehmedović (19) preživio je požar u baru na skijalištu u Kran Montani u Švajcarskoj, a tokom potresne ispovijesti pokazao je i video-snimke koje je sačinio kobne novogodišnje večeri.

Mladić rodom iz Srbije, podsjetimo, 1. januara nakon ponoći, uspio je da preživi strahovit požar koji je izbio u baru "Le Constellation" u kom je 40 ljudi izgubilo život, dok je njih 119 teško povrijeđeno. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su prskalice na bocama šampanjca koje su bile dio novogodišnjeg performansa zahvatile plafon, a potom se vatra munjevitom brzinom proširila na cio lokal.

Vatra planula na plafonu

Tokom potresne priče mladog Novopazarca, koju je dao za švajcarski portal Canal9, ustupio im je i navodno, svoj video-zapis koji je sačinuo dok je bježao od vatrene stihije. Na prvom snimku može se vidjeti da je vatra planula na plafonu, i da mladić počinje da bježi. Svi se guraju i traže izlaz iz bara u kojem je bila mahom omladina. U sledećem trenutku mladić se nalazi na stepenicama i bježi. Vidi se opet gužva, a kamera je spuštena tako da snima patike i penjanje uz stepenice, a kako je objasnio u potresnoj priči, snimio je prijatelja Tea koji je bio ispred njega.

Meldin Mehmedović snimio požar u Kran Montani dok je bežao

"Gurao sam prijatelja da što prije izađemo napolje", rekao je Meldin pokazujući snimak.

Takođe, naveo je nažalost, da je bio prinuđen da se gura s drugim gostima koji su bili u lokalu, kako bi preživio. Opisao je dramatične scene iz švajcarskog bara gde je bukvalno, svaki minut bio kao godina, dok se nije našao napolju. U drugom dijelu video-snimka može se vidjeti guranje i vika, a potom se ništa ne vidi s obzirom da je dim ispunio cio lokal. Može se osjetiti velika uznemirenost i panika među gostima.

Uznemirujuće scene

Na video-zapisu snimljene su i potresne scene ispred švajcarskog bara - mladi se teturaju ošamućeni od dima, neki od njih nepomično leže na betonu... Scene koje su snimljene su i više nego uznemirujuće i potresne.

Požar u Kran Montani tokom novogodišnje noći donio je veliku tragediju kako Švajcarskoj, tako i cijelom regionu.