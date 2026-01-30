Donald Tramp zaprijetio je carinama od 50 odsto na sve avione proizvedene u Kanadi ukoliko regulator te zemlje ne sertifikuje određeni broj aviona koje proizvodi američka rivalska kompanija.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države ukidaju sertifikat poslovnim avionima "bombardije global ekspres" i zaprijetio je carinama od 50 odsto na sve avione proizvedene u Kanadi ukoliko regulator te zemlje ne sertifikuje određeni broj aviona koje proizvodi američka rivalska kompanija "Golfstrim".

"Ako se, iz bilo kog razloga, ova situacija odmah ne ispravi, naplatiću Kanadi carine od 50 odsto na sve avione prodate u Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Tramp govoreći o procesu sertifikacije za "Golfstrim" u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, prenosi Telegraf pusanje Tanjuga.

Ta prijetnja, ako se sprovede, imala bi drastičan uticaj na američke prevoznike poput "Amerikan erlajnsa" i "Delta erlajnsa", koji koriste avione proizvedene u Kanadi na mnogim svojim letovima, navodi Rojters.

Tramp je svoju prijetnju opravdao "činjenicom" da "Kanada nepravedno, ilegalno i uporno odbijala da sertifikuje mlaznjake Gulfstream 500, 600, 700 i 800, jedne od najvećih i tehnološki najnaprednijih aviona ikada napravljenih".

"Ovim putem povlačimo sertifikaciju za njihove modele Bombardier Global Express, kao i za sve avione proizvedene u Kanadi, sve dok Golfstrim, velika američka kompanija, ne bude u potpunosti sertifikovana, kao što je trebalo da bude još prije mnogo godina. Pored toga, Kanada praktično zabranjuje prodaju Gulfstream proizvoda na svojoj teritoriji upravo kroz ovaj proces sertifikacije", zaključio je Tramp.

U SAD je registrovano 150 aviona "bombardije global ekspres", koje proizvodi kompanija "Bombardije avijacija", kojima upravlja 115 operatera, a u SAD je registrovano ukupno 5.425 aviona različitih tipova proizvedenih u Kanadi, uključujući uskotrupne avione, regionalne mlaznjake i helikoptere.

Kompanija "Bombardije avijacija" je saopštila da je primijetila Trampovu objavu na društvenim mrežama i da je u kontaktu sa kanadskom vladom.

"Nadamo se da će se ovo brzo riješiti kako bi se izbjegao značajan uticaj na vazdušni saobraćaj", navodi se u saopštenju.

