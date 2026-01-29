Tramp gomila američku vojnu silu na Bliskom istoku i prijeti Iranu novim napadima ako ne obustavi nuklearni program, dok Vašington raspoređuje nosač aviona i dodatne snage u regionu.

Američki predsjednik Donald Tramp, koji je ranije ostavio iranske demonstrante bez podrške dok je režim brutalno gušio proteste, sada u tišini gomila zastrašujuću vojnu silu na Bliskom istoku. Flota predvođena nosačem aviona USS Abraham Lincoln, koja je u region stigla početkom nedelje, spremna je za udar ukoliko Tramp tako odluči.

On je poručio da se armada kreće ka Iranu sa "velikom moći, entuzijazmom i svrhom", uz prijetnju bombardovanjem ako Teheran ne obustavi svoj nuklearni program, piše The Telegraph.

"Sledeći napad biće daleko gori", upozorio je Tramp juče, aludirajući na operaciju Ponoćni čekić iz juna prošle godine. Tada su, posle nedelju dana eskalacije vazdušnih sukoba između Izraela i Irana, Sjedinjene Američke Države direktno intervenisale i bombama za probijanje bunkera pogodile tri iranska nuklearna postrojenja – u Fordou, Isfahanu i Natanzu. "Pazite da se to ne ponovi", poručio je Tramp.

Udarne snage nosača Lincoln premještene su iz Južnog kineskog mora, strateški izuzetno važnog regiona za SAD. Premještanje resursa iz tako ključnog područja sugeriše da Tramp želi da demonstrira silu uoči mogućih pregovora sa iranskim režimom. Djeluje da Tramp iscrpljenost iranskog režima, posle višenedeljnih nasilnih protesta u kojima je, prema navodima Associated Pressa, do četvrtka poginulo najmanje 6.221 osoba, koristi kao priliku da prinudi vlasti na denuklearizaciju.

Spremni za slamanje iranske odbrane

Oprema koja prati nosač aviona pažljivo je odabrana kako bi mogla da slomi iranske odbrambene sisteme ukoliko Teheran odbije saradnju. Nosač prate tri razarača sa navođenim projektilima klase Arleigh Burke, a uobičajeno je da se u blizini, skrivena ispod površine mora, nalazi i nuklearna napadačka podmornica.

Borbena grupa nosača (CSG) raspolaže sa osam eskadrila, uključujući "nevidljive" lovce F-35, avione F/A-18 Super Hornet, kao i letelice za elektronsko ratovanje E-18 Growler.

Sve te sposobnosti koordinisano su korišćene u nedavnoj operaciji Apsolutna odluka, tokom koje je srušen režim Nikolasa Madura u Venecueli. Tada su avioni Growler ometali radare i komunikacije, dok su F-35 i F/A-18 uništavali protivvazdušnu odbranu, omogućivši helikopterima specijalnih snaga da bez većih poteškoća prebace komandose na teren.

Mogući scenario napada

Slična operacija bi, prema procjenama, lako neutralisala i iransku protivvazdušnu odbranu, koja se u velikoj mjeri oslanja na ruske tehnologije. Ipak, nije poznato da li je Teheran uspio da obnovi svoje sisteme nakon što ih je Izrael uništio tokom dvanaestodnevnog rata, čime je obezbijedio vazdušnu nadmoć. SAD je taj trenutak iskoristio za bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja.

Iako je kopnena invazija na Iran malo vjerovatna, očekuje se vazdušni napad kojim bi se testirala protivvazdušna odbrana prije eventualnog snažnijeg bombardovanja. Tri razarača – USS Frank E. Petersen Jr, USS Michael Murphy i USS Spruance – u region donose i krstareće rakete Tomahawk za udare sa velikih udaljenosti, koje su korišćene i u operaciji Ponoćni čekić. Ova plovila imala bi i ključnu ulogu u odbrani američkih i savezničkih snaga od mogućeg iranskog protivnapada.

Gomilanje snaga u regionu

Wall Street Journal je objavio da su SAD rasporedile borbene avione F-15E u bazu u Jordanu, kao i da u region premještaju protivvazdušne sisteme Patriot i THAAD radi zaštite američkih postrojenja i saveznika.

"Sjedinjene Države ponovo gomilaju snage u regionu", rekao je Majkl Hana, direktor američkog programa u organizaciji International Crisis Group. "Svjedočimo velikom nagomilavanju vojnih kapaciteta."

Prema Associated Pressu, borbenoj grupi Lincoln u petak su se u Bahreinu pridružila tri manja i agilnija obalska borbena broda (LCS), kao i dva dodatna razarača koji već djeluju u Persijskom zalivu. Centralna komanda potvrdila je i prisustvo aviona F-15E Strike Eagle, navodeći da on "povećava borbenu spremnost i doprinosi regionalnoj bezbjednosti i stabilnosti".

Analitičari su zabilježili i desetine američkih vojnih transportnih aviona koji lete ka regionu. Procjene govore da je dolazak nosača povećao američko vojno prisustvo, koje broji oko 50.000 ljudi, za dodatnih 5.700 pripadnika.

Iranske prijetnje

Dok su se američki brodovi približavali, iranske vlasti su na centralnom trgu u Teheranu otkrile ogroman mural sa direktnim upozorenjem SAD-u. Na njemu je prikazan nosač aviona sa uništenim lovcima, telima na palubi i krvlju koja se sliva u more, formirajući pruge američke zastave.

Ali Abdolahi Alijabadi, koordinator iranske vojske i Revolucionarne garde, upozorio je da bi svaki napad na Iran pretvorio sve američke baze u regionu u "legitimne mete". Nakon Trampove pretnje na društvenoj mreži Truth Social, Iran je poručio da će se, "ako bude primoran, braniti i odgovoriti kao nikada do sada".

Diplomatija ili ultimatum?

Hana ocjenjuje da, iako SAD već imaju značajne snage u regionu, novo gomilanje može odražavati i politička ograničenja. "Američki partneri možda ne žele da Sjedinjene Države pokreću napade sa njihove teritorije", rekao je.

Dodao je da Vašingtonu tehnički nije potreban nosač aviona za napad, podsjetivši da su prošlogodišnji udari izvedeni podmornicama i bombarderima B-2, ali da raspoređivanje Lincolna pruža "mnogo više opcija".

Iako je djelovalo da je prilika za američku akciju povezanu sa gušenjem protesta prošla, novo vojno jačanje ponovo otvara pitanje namjera Vašingtona. "Bilo bi ludo pokušavati da se predvide Trampovi potezi. Ali je jasno da su Sjedinjene Države sada u potpuno drugačijoj poziciji u regionu", rekao je Hana.

"Možda je ovo pokušaj diplomatije. Moguće je da slijede ultimatumi vezani za iranski nuklearni program, balističke rakete, ponašanje u regionu ili čak unutrašnje proteste." Dok su neke snage već raspoređene, očekuje se dolazak dodatnih jedinica.

Tramp je svoje upozorenje u srijedu zaključio rečima: "Vrijeme ističe, ovo je zaista važno! Kao što sam Iranu već poručio, sklopite sporazum!"