Amerika bi mogla da napadne Iran u naredna 24 sata.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države mogle bi da napadnu Iran u naredna 24 sata, javlja "Rojters". Stigla je naredba iz Vašingtona da se povuče svo osoblje iz svih vojnih baza na Bliskom istoku zbog rastućih tenzija i prijetnji režima u Teheranu.

Američki predsjednik Donald Tramp je hrabrio Irance da nastave sa protestima i da pokušaju da zauzmu ključne institucije. Ranije je govorio kako Sjedinjene Države samo žele da pomognu, ali se narativ promenio nakon zaoštravanja situacije u prethodnim danima zbog čega postoji mogućnost vojnog udara na Iran.

⚡️ BREAKING: The U.S. may strike Iran within the next 24 hours



Two European officials told Reuters this could happen.



Trump has repeatedly commented on the situation in Iran — but so far, support has remained purely verbal.

How likely do you think a U.S. military intervention…pic.twitter.com/pydealk7M5 — NEXTA (@nexta_tv)January 14, 2026

Pogledajte fotografije sa protesta u Iranu

Da podsjetimo, u Iranu su izbili protesti krajem decembra zbog ekonomske situacije u zemlji - nacionalna valuta je oslabila, inflacija je velika i cijene su “eksplodirale”. U međuvremenu su protesti eskalirali u masovne demonstracije u više desetina gradova u Iranu.

Nema interneta i telefonske veze u mnogim dijelovima zemlje. Otkazani su brojni letovi.