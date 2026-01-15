Iransko pravosuđe saopštilo je u četvrtak da muškarac za koga se strahovalo da bi mogao biti pogubljen ipak neće biti osuđen na smrtnu kaznu, što je Tramp pozdravio kao "dobre vijesti", navodeći da je saznao da je režim obustavio ubijanje demonstranata.

Izvor: MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Iran je u četvrtak signalizirao da neće nastaviti sa pogubljenjima demonstranata i istovremeno je ponovo otvorio svoj vazdušni prostor, dok je Donald Tramp ostavio nejasnim da li bi Sjedinjene Američke Države mogle da preduzmu vojnu akciju zbog smrtonosnog obračuna režima sa protestima.

Sjedinjene Države su u sredu započele evakuaciju ključnog osoblja iz svoje najveće vojne baze na Bliskom istoku, u trenutku kada je rasla mogućnost američkog vojnog udara, dok su aktivisti saopštili da je broj poginulih u Iranu premašio 2.500 ljudi.

U isto vrijeme, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazao je hitnu sednicu za četvrtak popodne, na zahtjev SAD.

Tramp: "Zaustavljeno je, nema planova za pogubljenja"

Tramp je izjavio da je saznao kako je iranski režim prestao da ubija demonstrante i da je obustavio planove za pogubljenja, za koje je ranije rekao da bi mogli da budu okidač za američku vojnu reakciju.

"To je zaustavljeno. Zaustavlja se i nema planova za pogubljenja", rekao je Tramp ranije tog dana u Ovalnom kabinetu.

On je rano u četvrtak na društvenoj mreži Truth Social objavio poruku u kojoj je naveo da su to "dobre vesti. Nadam se da ce se tako nastaviti!"

What is happening in Iran is not a protest anymore, it’ a REVOLUTION against radical Islamists who have hijacked the beautiful country of Iran for 47yrs.



World leaders must stand with Iranians who are fighting against a criminal Islamic terrorist regime that has sponsored…pic.twitter.com/aOHcpoId5W — Marziyeh Amirizadeh مرضیه امیری زاده (@MAmirizadeh)January 9, 2026

Slučaj Erfana Soltanija

Erfan Soltani (26) trebalo je da bude prvi demonstrant koji bi se suočio sa pogubljenjem, prema navodima Stejt departmenta i organizacija za ljudska prava.

Međutim, iransko pravosuđe saopštilo je da Soltani nije osuđen na smrtnu kaznu. Optužba za "udruživanje protiv unutrašnje bezbjednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv režima" ne nosi smrtnu kaznu, ali on i dalje ostaje u pritvoru, preneli su državni mediji.

Izvor: Printscreen/X/@sarahraviani

Organizacija za ljudska prava Hengav, sa sedištem u Norveškoj, saopštila je da je njegovo pogubljenje "odloženo", pozivajući se na informacije dobijene od Soltanijeve porodice. I Amnesti internešenel potvrdio je iste navode, pozivajući se na svoj izvor.

Aragči: "Ne postoji nikakav plan za vješanja"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je za Foks njuz da neće biti "nikakvog vešanja danas ili sutra ili bilo kada".

"Uvjeren sam u to. Ne postoji nikakav plan za vješanja", rekao je Aragči.

Moguća američka vojna reakcija

Govoreći o reakciji bezbjednosnih snaga, Tramp je rekao da su "ljudi pucali na njih iz oružja, a oni su uzvraćali vatru", dodavši: "I znate, to je jedna od onih stvari."

Prema navodima američkih zvaničnika i izvora bliskih Beloj kući, Tramp je spreman da ispuni svoja obećanja demonstrantima da će SAD vojno intervenisati, ali želi da svaka eventualna akcija nanese brz i odlučan udarac režimu. Takva garancija mu, kako navode izvori, za sada nije data.

Iran privremeno zatvorio nebo

Iran je tokom noći privremeno zatvorio svoj vazdušni prostor na gotovo pet sati, izdavši NOTAM, odnosno "obavještenje za sve vazduhoplovce", kojim su svi letovi bili zabranjeni, osim onih ka i iz Teherana koji su imali posebnu dozvolu.

Tokom tog perioda, sajtovi za praćenje letova, uključujući FlightRadar24, nisu prikazivali nijedan avion iznad zemlje. Nakon isteka zabrane, letovi su postepeno počeli da se vraćaju.

Više od 2.600 mrtvih, protesti u 187 gradova

Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopštila je da je potvrdila više od 2.600 smrtnih slučajeva, uključujući oko 150 pripadnika snaga bezbjednosti, kao i više od 18.000 hapšenja.

Protesti su započeli u Teheranu, ali su se proširili na 187 gradova širom zemlje, navodi HRANA, koja ističe da se podaci proveravaju kroz "visestruke interne provere".

Vlasti u Iranu nisu objavile zvaničan broj poginulih.

"Legitimnost je odavno nestala"

Amnesti internešenel saopštio je da su bezbjednosne snage u poslednjim danima sprovele "najs smrtonosniji obračun do sada".

"Kakvu god političku legitimnost da je imala, ona je odavno nestala", rekao je Ali Vaez, direktor iranskog projekta pri Međunarodnoj kriznoj grupi. "I dalje ima represivni kapacitet i sve manju bazu podrške, ali njeno dugo sumračno razdoblje postaje sve mračnije."