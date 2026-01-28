Stručnjak za Rusiju otkrio kako će Putin izgubiti vlast u Ruskoj Federaciji.

Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

Stručnjak za Rusku Federaciju, dr Džon Kenedi, u intervjuu za britanski "Dejli Mejl" komentariše moguće scenarije gubitka vlasti aktuelnog ruskog predsjednika Vladimira Putina. Putin ima 73 godine i, prema Kenediovim riječima, dostigao je prosječnu starost u kojoj umiru ruski lideri. On je, takođe, najdugovečniji vladar Rusije još od vremena Jozefa Staljina.

Kenedi navodi da postoji pet mogućih načina za promjenu vlasti u Rusiji – od atentata i prirodne smrti do državnog udara.

"To bi moglo da se dogodi i ranije nego što mnogi očekuju. Postoje vjerodostojni izvještaji da Putin traži alternativne terapije zbog zdravstvenih problema. Uzrok toga se drži strogo u tajnosti", rekao je Kenedi.

Komentarišući navode u zapadnim medijima i na društvenim mrežama o mogućoj nasilnoj smjeni vlasti, Kenedi ističe da je takav scenario malo vjerovatan:

"Uprkos ekonomskom padu Rusije od početka invazije na Ukrajinu i gubitku gotovo milion ljudi, malo je vjerovatno da bi Putin bio nasilno uklonjen sa vlasti. Sve zavisi od njega. On unapređuje svoje prijatelje, a svi ključni kadrovi oko njega su njegovi bivši saradnici. Potpuno je koncentrisao moć oko sebe, što se dodatno intenziviralo od početka rata u Ukrajini."

Kenedi se prisjetio i smrti Alekseja Navaljnog, poznatog ruskog opozicionara, koji je preminuo u zatvoru 16. februara 2024. godine. Međutim, mnogi zapadni mediji ne prihvataju zvaničnu verziju njegove smrti.

"Nakon smrti Navaljnog, nismo vidjeli porast narodnih pokreta protiv Putina, ni na stranačkom ni na regionalnom nivou. Veoma je teško predvidjeti njegovo svrgavanje osim ako se okolnosti ne promijene. Najvjerovatniji scenario je da Putin umre na vlasti, s obzirom na to da je izgradio sistem sa potpunom lojalnošću u njegovom središtu. Tada bi došlo do brzog premeštanja i pregovaranja kadrova za kontrolu nad državom", zaključuje Kenedi.



