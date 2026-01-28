Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je da direktno pregovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini.

Izvor: Profimedia/GoogleMaps/Screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je da direktno pregovara o osetljivim pitanjima sa liderom Kremlja Vladimirom Putinom u okviru napora za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Najosjetljivija pitanja u potrazi za mirnim rešenjem tek treba da budu riješena, rekao je Sibiha u intervjuu za ukrajinski portal Evropska pravda.

To uključuje teritorijalna pitanja i nuklearnu elektranu Zaporožje koju je okupirala Rusija. Zelenski je spreman da se sastane sa Putinom kako bi riješio ova pitanja, rekao je Sibiha.

Rusija traži teritorijalne ustupke od Ukrajine kao uslov za prekid vatre, posebno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke i Luganske oblasti. Elektranu Zaporožje, najveću nuklearnu elektranu u Evropi, okupirale su ruske trupe od marta 2022. godine, ubrzo nakon početka rata.

Moskva do sada nije reagovala

Zelenski je više puta u prošlosti pozivao na sastanak sa ruskim predsjednikom, ali Moskva nije izrazila spremnost za sastanak dvojice lidera.

Tokom vikenda, pregovarači iz Ukrajine i Rusije održali su direktne razgovore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prvi put nakon nekoliko mjeseci, uz posredovanje Sjedinjenih Država. Razgovori bi trebalo da se nastave u nedelju u Abu Dabiju.