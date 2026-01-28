Rusija, kako je poručeno iz Kremlja, nastavlja da podržava napore Damaska u stabilizaciji zemlje i razvoju bilateralnih odnosa

Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je danas, tokom razgovora u Kremlju, privremenom predsjedniku Sirije Ahmedu al-Šari na, kako je naveo, „uspjesima na putu obnove teritorijalnog integriteta zemlje“.

„Pažljivo smo pratili vaše napore u vezi sa obnovom teritorijalnog integriteta Sirije i želim da vam čestitam što ovaj proces dobija zamah“, rekao je Putin na početku razgovora sa al-Šarom, ističući da je u Rusiji „uvijek podržavano obnavljanje teritorijalnog integriteta Sirije“.

Putin je naglasio da Rusija podržava sve napore sirijskog rukovodstva u tom pravcu, posebno ističući integraciju Zaefratja, sjeveroistočne Sirije uz rijeku Eufrat.

„Nadamo se da je integracija Zaefratja, bez sumnje, najvažniji korak u tom pravcu i da će doprinijeti obnovi teritorijalnog integriteta Sirije u cjelini. Čestitamo vam na tome“, poručio je ruski predsjednik.

Govoreći o bilateralnim odnosima, Putin je istakao da vrijeme od prethodnog susreta nije proteklo bez rezultata.

„Vrijeme od našeg prethodnog susreta nije prošlo uzalud, mnogo je urađeno sa stanovišta obnove naših međudržavnih odnosa, a uspjelo je da se sa ‘mrtve tačke’ pomjeri i nivo saradnje u ekonomskoj sferi“, rekao je Putin.

Ruski lider je naglasio da obje zemlje ulažu napore kako bi razvijale odnose u svim oblastima, dodajući da se, u novim realnostima, odnosi između Rusije i Sirije nastavljaju razvijati, prije svega zahvaljujući naporima sirijskog rukovodstva.

Sa druge strane, Ahmed al-Šara zahvalio je Rusiji na ulozi koju ima u stabilizaciji Sirije i šireg regiona.

„Rusija, naravno, igra veliku ulogu u Siriji, u stabilizaciji situacije ne samo u Siriji, već i u regionu. Našem regionu je stabilizacija izuzetno potrebna, zato vam veliko hvala, gospodine predsjedniče, na vašim naporima u ovom pitanju“, rekao je al-Šara na početku razgovora sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

On je istakao i da dvije strane imaju veliki broj tema koje mogu detaljno razraditi i o kojima mogu razgovarati tokom pregovora.