U centralnom dijelu Bijele kuće, na prolazu između Zapadnog krila i Rezidencije, dopisnica PBS-a Elizabet Landers primijetila je neobičnu fotografiju predsjednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina sa samita na Aljasci.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

U centralnom dijelu Bijele kuće, na prolazu koji povezuje Zapadno krilo sa Rezidencijom, dopisnica PBS-a iz Vašingtona Elizabet Landers primijetila je novu fotografiju izloženu na zidu.

Na njoj su američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin, snimljeni zajedno nakon samita održanog na Aljasci.

Neposredno ispod te fotografije nalazi se još jedna - Tramp je prikazan u društvu jednog od svojih unučadi. Landers je ovu neobičnu postavku zabilježila i podijelila na svom nalogu na mreži X, ističući da tako nešto ranije nikada nije vidjela u tom dijelu Bijele kuće.

Porijeklo fotografije sa Putinom

Fotografija Trampa i Putina potiče sa sastanka održanog u avgustu prošle godine na Aljasci, koji je predstavljao prvi susret američkog predsjednika i ruskog lidera od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Sedam dana nakon tog sastanka, Tramp je fotografiju pokazao novinarima u Ovalnom kabinetu, navodeći, prema pisanju američkih medija, da mu ju je poslao sam Putin.

"Poslata mi je i pomislio sam da biste željeli da je vidite", rekao je tada Tramp, ocijenivši da je fotografija "prelijepa" i govoreći o međusobnom poštovanju. On je dodao da Putinov gest vidi kao znak poštovanja, ali je naglasio da to ne znači i saglasnost po svim političkim pitanjima, prenio je Index.hr.