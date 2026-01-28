Volodimir Zelenski rekao je da su on i ukrajinski pregovarački tim identifikovali ključna pitanja u sporazumu o posleratnoj obnovi sa SAD-om koja zahtijevaju dodatnu razradu.

Izvor: X/ZelenskyyUa/Printscreen

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i ukrajinski pregovarački tim utvrdili su koja pitanja u sporazumu o posleratnoj obnovi sa Sjedinjenim Državama zahtijevaju detaljniju razradu. Zelenski je danas objavio da su on, pregovarački tim i ukrajinski zvaničnici identifikovali aspekte sporazuma sa SAD-om koje je potrebno dodatno razraditi.

"Rad sa američkom stranom aktivno napreduje, a sa naše, ukrajinske strane, radimo maksimalno efikasno. Zahvaljujem izaslanicima predsjednika Sjedinjenih Država na konstruktivnom pristupu u pregovorima. Moramo postići rezultate što je brže moguće", poručio je Zelenski.

Kontekst pregovora

Zelenski je izjavio da se za ovu nedelju priprema novi sastanak pregovaračkih timova Ukrajine, SAD-a i Rusije, koji je okvirno zakazan za nedelju, 1. februara, prenosi Index. Prethodni trilateralni razgovori održani su u Abu Dabiju 23. i 24. januara, gdje su predstavnici tri zemlje raspravljali o uslovima za okončanje rata.

Među temama o kojima se raspravljalo u UAE bila su i teritorijalna pitanja. Ukrajina insistira da se pregovori trebaju temeljiti na postojećoj liniji bojišta, dok Rusija i dalje zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz neokupiranog dijela Donjecke oblasti.