Edi Rama se držao za glavu dok je Zelenski govorio o sporazumu o kraju rata u Ukrajini.

Izvor: X/@ZelenskyyUa/Printscreen

Ukrajinski predjhednik Volodimir Zelenski imao je onlajn sastanak sa predstavnicima zemalja iz "Koalicije voljnih", grupe evropskih zemalja koje su glavni saveznici Ukrajine od početka rata sa Ruskom Federacijom. Dok je on držao svoj govor, na velikom ekranu su se mogli vidjeti svi predstavnici kako pažljivo slušaju govor Zelenskog.

Međutim, mnogi su pravili grimase koje odaju utisak da se prilično dosađuju. To se naročito odnosi na premijerku Italije Đorđu Meloni kojoj to nije prvi put, dok je francuski predshednik Emanuel Makron sve vrijeme krio usta iz nepoznatog razloga.

Russia’s war against Ukraine hasn’t ended yet – every day, Russia kills our people on the front lines and attacks our cities and energy infrastructure. So, while diplomatic efforts to end this war continue, it is crucial that our partners don’t forget that Ukraine still needs…pic.twitter.com/pdYlHOoUBB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 25, 2025

Najviše pažnje definitivno je privukao albanski premijer Edi Rama. On se sve vrijeme držao za glavu.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsiednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvjek.