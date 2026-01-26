Donald Tramp poručio je da je prekasno za zaustavljanje izgradnje velike plesne dvorane u Bijeloj kući, uprkos tužbi organizacije za zaštitu kulturne baštine.

Izvor: Profimedia/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Donald Tramp izjavio je da je "prekasno" da se zaustavi izgradnja ogromne plesne dvorane u okviru Bijele kuće, nakon tužbe koju je podnijela grupa za očuvanje kulturne baštine.

"Gradim, uz sve ostalo što radim, jednu od najvećih i najljepših plesnih dvorana na svijetu", napisao je američki predsjednik u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth. "Prekasno je" da se zaustave radovi na ovom "Poklonu Americi", naveo je Tramp u neuobičajeno dugoj objavi na Truth Socialu.

U petak su zvaničnici Ministarstva pravde izjavili da se planovi za plesnu dvoranu još uvijek mogu izmijeniti, tokom sudskog ročišta povodom tužbe Nacionalne fondacije za očuvanje istorijske baštine (NTHP).

"Zaustavljanje gradnje u ovoj poodmakloj fazi, kada je toliko toga već naručeno i završeno, bilo bi katastrofalno za Bijelu kuću, našu zemlju i sve uključene", napisao je Tramp.

U oktobru je milijarder naredio rušenje jednog krila Bijele kuće buldožerom kako bi izgradio plesnu dvoranu kapaciteta do 1.000 ljudi, namijenjenu prijemima i večerama u čast stranih zvaničnika.

Podnijeli tužbu

Nacionalni fond (NTHP) podnio je tužbu protiv Trampove administracije u decembru, tvrdeći da nisu ispunjeni zakonski uslovi za procjenu projekta, niti je pribavljeno odobrenje Kongresa.

"Davanje tako velike donacije Sjedinjenim Američkim Državama gotovo svi su smatrali DIVNIM ČINOM. Ali ne, kao i obično, tužili su me. Ovog puta to je krajnje ljevičarska Nacionalna (ne!) fondacija za očuvanje istorijske baštine, grupa kojoj ne može biti manje stalo do naše zemlje", napisao je Tramp.

NTHP je neprofitna organizacija kojoj su, uz odobrenje Kongresa, povjerena ovlašćenja u vezi sa očuvanjem istorijskih objekata.

"Takozvani ‘konzervatori’ (…) ne bi smjeli da spriječe ovo nasušno potrebno proširenje naše VELIKE Bijele kuće, mjesta za koje predsjednik nikada nije morao da traži dozvolu da ga mijenja ili unapređuje", poručio je Tramp.