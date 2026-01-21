Tokom obraćanja novinarima u Bijeloj kući, povodom godišnjice stupanja na dužnost, Tramp je demonstrativno bacio gomilu papira za koje tvrdi da predstavljaju njegova najveća dostignuća.

Izvor: X/Breaking911

"Saznaćete", bio je zloslutni odgovor Donalda Trampa na pitanje koliko je daleko spreman da ide kako bi preuzeo kontrolu nad Grenlandom. Američki predsjednik je to rekao tokom dugog brifinga za novinare u Bijeloj kući, nakon čega se uputio prema Švajcarskoj, gdje će se danas obratiti evropskim liderima.

Medijima se obratio povodom godišnjice stupanja na dužnost, a posebnu pažnju privukla je gomila papira koju je ponio sa sobom. Papiri, kako je naznačeno na prvoj stranici, predstavljaju njegova dostignuća.

"Svaki red je nešto što smo mi uradili. Niko to ranije nije uradio. I to su velike stvari", rekao je Tramp i bacio gomilu papira na pod. Nekoliko okupljenih se potom nasmijalo.

Another angle of the iconic throw!!



pic.twitter.com/3Pm4PPJ3sP — Breaking911 (@Breaking911)January 20, 2026

Američki lider je govorio u vrijeme kada su tenzije između Sjedinjenih Država i Evrope veoma visoke, podstaknute njegovom željom da anektira Grenland. Grenland je autonomni dio Danske, ali Tramp nije isključio mogućnost njegovog zauzimanja silom i takođe je zaprijetio nekim evropskim zemljama uvođenjem carina.

Njegovo prisustvo na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu biće prilika za razgovore licem u lice sa evropskim liderima. Kako je i sam rekao, ima mnogo zakazanih sastanaka o Grenlandu.

"Mislim da ćemo pronaći rešenje zbog kojeg će NATO biti veoma srećan, a i mi ćemo biti veoma srećni", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje da li bi ugrozio NATO zauzimanjem teritorija saveznika. Najavljujući razgovore u Davoru, rekao je: "Mislim da će se stvari završiti prilično dobro ."