Ispod Bijele kuće odvijaju se strogo povjerljivi radovi na obnovi podzemnog bunkera i bezbjednosne infrastrukture, dok se iznad njega gradi novo Istočno krilo i raskošna balska dvorana, otkriva CNN.

Izvor: Youtube Printscreen/ earthTV

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naredio je tajnu izgradnju zaštićenog podzemnog objekta u Bijeloj kući i izgradnju novog Istočnog krila iznad njega, piše CNN.

Bila je 1941. godina, a Frenklin D. Ruzvelt je bio podstaknut, kako piše CNN, da izgradi sklonište od bombi u Bijeloj kući nakon napada na Perl Harbor.

U to vrijeme, "nije bilo javnog priznanja da se ispod gradi sklonište od bombi, već samo Istočno krilo", prema riječima istoričara Udruženja za istoriju Bijele kuće Bila Sila.

Više od 80 godina kasnije, Istočno krilo je ponovo u izgradnji u pripremi za novu, raskošnu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trampa, a istorijski, mada zastarjeli, podzemni objekti su demontirani. I ponovo, postoji mnogo tajnosti oko planova za obnovu bunkera, navodi se u tekstu ovog medija.

Malo je javno poznato o radovima koji se odvijaju na mjestu nekadašnjeg tajnog, podmornici sličnog bunkera, koji je uključivao Predsjednički centar za vanredne operacije (PEOC), kao i podzemnu infrastrukturu oko njega. Prostor je korišćen za sve - od gledanja parodijskog filma koji je administracija Ričarda Niksona smatrala pornografskim i željela da ga zabrani, do planiranja tajnog putovanja bivšeg predsjednika Džoa Bajdena u Ukrajinu. Tadašnji potpredsjednik Dik Čejni evakuisan je u taj prostor nekoliko trenutaka pre napada na Pentagon 11. septembra 2001. godine, navodi se.

Prostor se sada vjerovatno ponovo osmišljava i zamjenjuje novom tehnologijom kako bi se odgovorilo na promjenljive prijetnje, prema izvoru CNN-a upoznatom s tim pitanjem. Ali, kako piše u tekstu, gotovo da nema priznanja da projekat uopšte postoji.

Tokom nedavnog sastanka Nacionalne komisije za planiranje, kako piše ovaj medij u svom tekstu, na kojem se razgovaralo o balskoj dvorani, direktor za upravljanje i administraciju Bijele kuće Džošua Fišer rekao je uopšteno da će čitav projekat balske dvorane "(poboljšati) funkcionalnost ključnu za misiju“, "obezbijediti neophodna bezbjednosna unapređenja“ i "(isporučiti) otpornu, prilagodljivu infrastrukturu usklađenu sa budućim potrebama misije“.

Fišer je bio upitan zašto je projekat odstupio od presedana započinjući proces rušenja bez odobrenja komisije, a on je naznačio, navodi CNN, da su "strogo povjerljivi“ radovi koji se odvijaju pod zemljom bili motiv.

"Postoje neke stvari u vezi s ovim projektom koje su, iskreno, strogo povjerljive prirode i na kojima trenutno radimo. To nas ne sprečava da mijenjamo nadzemnu strukturu, ali je taj rad morao da se uzme u obzir prilikom realizacije ovog projekta, što nije bilo deo procesa NCPC-a", rekao je, navodi se u tekstu.

Bijela kuća je odbila zahtjev CNN-a za komentar. Ali u sudskom podnesku prošle nedjelje, kako piše, u slučaju kojim se traži zaustavljanje izgradnje Istočnog krila, Bijela kuća je branila proces, navodeći da bi obustavljanje podzemnih radova "ugrozilo nacionalnu bezbjednost i samim tim narušilo javni interes“. Navela je da je obrazloženje za to opisano u "povjerljivoj izjavi“ priloženoj uz predmet.