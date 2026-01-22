Tramp se oglasio iz aviona o Grenlandu na putu ka Vašingtonu.

Izvor: Joey Sussman / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp nalazi se negdje iznad Atlantika na putu ka kući iz Davosa u kom je proveo manje od 24 sata na Svjetskom ekonomskom forumu i oglasio se kratkom objavom na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Opisao je svoj boravak u Švajcarskoj kao odličan, naveo je par stvari koje su mu se najviše dopale.

"Vraćam se upravo u Vašington. Bilo je neverovatno u Davosu.

Struktura sporazuma o Grenlandu se izrađuje, to će biti nevjerovatna stvar za Sjedinjene Države, Odbor za mir je takođe sjajna stvar koju svijet nikada ranije video.

To je zaista posebna stvar. Toliko lijepih stvari se dešava", naveo je on u objavi.

Iako Svjetski ekonomski forum u Davosu traje do sjutra, do petka 23. januara, Tramp je ranije napustio Švajcarsku nakon što je napravio pravi “šou” u svom obraćanju u sredu 21. januara. Kritikovao je Evropu, javno je "udario" na francuskog predsjednika i iznio je svoje viđenje situacije po pitanju američke "kupovine" Grenlanda.