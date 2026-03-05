Danas oblačno, povremeno kiša
U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu, a na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, sa slabom povremenom kišom.
Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju saopšteno je da je u višim planinskim predjelima kratkotrajno moguća pojava slabog snijega ili susnježice.
Popodne ili krajem dana očekuje se postepeno razvedravanje.
Vjetar će biti uglavnom slab i promjenljiv, krajem dana i tokom noći ponegdje umjeren, sjeverni.
Jutarnja temperatura od jedan do 11, najviša dnevna od pet do 18 stepeni.