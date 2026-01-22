Donald Tramp izvrijeđao sve i napustio Davos posle manje od 24 sata provedenih tamo na Svjetskom ekonomskom forumu.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp napustio je Davos u Švajcarskoj nakon manje od 24 sata koje je proveo tamo na Svjetskom ekonomskom forumu, javlja "Skaj Njuz". On se ukrcao u svoj avion "Air Force One" u Cirihu i napustio je Davos kako bi se vratio u Vašington pred dalje obaveze u Sjedinjenim Državama.

Američki predsjednik je mahao sa stepeništa prilikom ukrcavanja u predsjednički avion. Iako Svjetski ekonomski forum u Davosu traje do sjutra, do petka 23. januara, Tramp je ranije napustio Švajcarsku nakon što je napravio pravi "šou" u svom obraćanju u srijedu 21. januara.

Šta je Tramp sve rekao u svom obraćanju?

Tramp je imao prilično oštro obraćanje u Davosu pred brojnim svetskim liderima. Nikada ranije u ovoj mjeri nije kritikovao evropske članice NATO pakta, prijetio im je visokim carinskim merama ukoliko ga ne podrže u "kupovini", ali se predomislio nakon sastanka sa Generalnim sekretarom NATO saveza Markom Ruteom nakon čega je odustao od uvođenja carinskih mjera.

Nije se očekivala i oštra retorika prema francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu. Kritikovao ga je zbog naočara, ispričao je i kako ga je ubijedio za tri minuta da podigne cijene ljekova, ali je Jelisejska palata do oštro demantovala putem društvenih mreža.