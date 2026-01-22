Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu počela je ceremonija osnivanja Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, a pažnju javnosti odmah je privukao novi logo ovog tijela.
Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu upravo je počela ceremonija osnivanja Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trampa. Dok se čekalo da ceremonija počne, svima je pažnju privukao novi logo Odbora za mir.
Kako piše Gardijan, logo Odbora za mir, koji je predstavljen na ekranu u Davosu, ima veliki fokus na Sjevernoj Americi. AP je objavio listu zemalja koje su prihvatile poziv da se pridruže odboru:
Ta lista uključuje: Argentinu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bahrein, Belorusiju, Egipat, Mađarsku, Indoneziju, Jordan, Kazahstan, tzv. Kosovo, Maroko, Pakistan, Katar, Saudijsku Arabiju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Uzbekistan i Vijetnam.
A ovo su one koje se neće pridružiti, barem za sada: Francuska, Norveška, Slovenija, Švedska i Velika Britanija.
Druge su takođe pozvane, ali se nisu obavezale ni na jedan način: Kambodža, Kina, Hrvatska, Njemačka, Indija, Italija, izvršna vlast EU, Paragvaj, Rusija, Singapur, Tajland i Ukrajina.