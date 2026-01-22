Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu počela je ceremonija osnivanja Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, a pažnju javnosti odmah je privukao novi logo ovog tijela.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu upravo je počela ceremonija osnivanja Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trampa. Dok se čekalo da ceremonija počne, svima je pažnju privukao novi logo Odbora za mir.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Kako piše Gardijan, logo Odbora za mir, koji je predstavljen na ekranu u Davosu, ima veliki fokus na Sjevernoj Americi. AP je objavio listu zemalja koje su prihvatile poziv da se pridruže odboru:

Ta lista uključuje: Argentinu, Jermeniju, Azerbejdžan, Bahrein, Belorusiju, Egipat, Mađarsku, Indoneziju, Jordan, Kazahstan, tzv. Kosovo, Maroko, Pakistan, Katar, Saudijsku Arabiju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Uzbekistan i Vijetnam.

A ovo su one koje se neće pridružiti, barem za sada: Francuska, Norveška, Slovenija, Švedska i Velika Britanija.

Druge su takođe pozvane, ali se nisu obavezale ni na jedan način: Kambodža, Kina, Hrvatska, Njemačka, Indija, Italija, izvršna vlast EU, Paragvaj, Rusija, Singapur, Tajland i Ukrajina.