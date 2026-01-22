Zelenski žestoko kritikovao Evropu, a zaprijetio je i Trampu u Davosu.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski žestoko je kritikovao Evropu zbog Grenlanda i rata u Ukrajini, u kontekstu nedovoljno odlučnih reakcija na poteze koje vuku američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegov govor u Davosu u Švajcarskoj na Svjetskom ekonomskom forumu izazvao je veliku buru svjetske javnosti, prenosi britanski list "Gardijan".

Osudio je akciju Evrope da pošalje svega 40 vojnika na Grenland. Prema njegovim riječima, Ruska Federacija i Narodna Republika Kina se ne plaše takvih poteza Evropske unije.

"Ili ćete donijeti odluku da će Evropske baze štititi cio region od Rusije i Kine, ili ćete rizikovati da vas zauzmu. Tih 40 vojnika neće da štite nikoga", započeo je Zelenski.

"Znamo kako se potapaju brodovi kod Grenlanda"

Potom je dao čudnu izjavu koja je privukla najveću pažnju. Ukrajinski predsjednik je ponudio pomoć Grenlandu u vezi, kako se pretpostavlja, njihove odbrane od Sjedinjenih Američkih Država.

"Mi možemo da pomognemo, znamo kako se potapaju brodovi blizu Grenlanda, to radimo blizu Krima", istakao je Zelenski, nije precizirao da li misli na Sjedinjene Države, ili možda na Kinu ili Rusiju.

Nakon toga je nastavio da kritikuje Evropu. Nikada dosad nije imao ovakav ton prema svojim najvećim saveznicima.

"Niste uradili dovoljno po pitanju Bjelorusije, dozvolili ste Moskvi da proširi svoj uticaj tamo i da smjesti projektile u toj zemlji. Kada odbijete da pomognete narodu koji se bori za slobodu, osjetite posledice koje vam se brate kao bumerang.

Ako percepcija Evrope nije takva da je ne vide kao globalnu silu, ako njeni potezi ne zaplaše 'loše glumce', onda će Evropa uvijek kasniti. Uvijek će se iznova boriti protiv novih opasnosti", ocenio je Zelenski u svom oštrom govoru u Davosu.

Da podsjetimo, Tramp je ranije najavio da će uvesti visoke carinske mjere evropskim članicama Alijanse ukoliko ne podrže Sjedinjene Američke Države u “kupovini” Grenlanda. On je prilikom svog obraćanja u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu u srijedu 21. januara kritikovao žestoko evropske sile, a izvrijeđao je i ponizio Emanuela Makrona, predsjednika Francuske, koji mu nije ostao dužan i odgovorio mu je putem društvenih mreža.