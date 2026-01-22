Donald Tramp je u prvoj godini drugog mandata zaradio 1,4 milijarde dolara.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Donald Tramp i njegova porodica su za godinu dana drugog predsjedničkog mandata zaradili više od 1,4 milijarde dolara, objavio je Njujork tajms.

Uredništvo Njujork tajmsa je istaklo da su brojke možda i veće, pošto značajan dio Trampovih prihoda nije potpuno javno dostupan.

Istraživanje američkog dnevnog lista je pokazalo da je porodica Tramp zaradila najmanje 23 miliona dolara samo od davanja licence za korišćenje Trampovog imena u inostranstvu.

Prva dama Amerike Melanija Tramp dobiće 28 miliona dolara, koliko je Amazon pristao da plati zadokumentarac o njoj, koji će se uskoro pojaviti u bioskopima.

Tehnološke i medijske kompanije donele su porodici Tramp prihode od 90,5 miliona dolara na ime raznih odšteta i pravnih poravnanja. Katar je Trampu obezbijedio avion vrijedan 400 miliona dolara, koji američki predsjednk koristi kao predsjednički avion “Air Force One”, a koji planira da zadrži pošto napusti Bijelu kuću.

Najveća zarada je porodici Tramp došla iz kriptovaluta. Trampovi su iz poslova sa kriptovalutama izvukli najmanje 867 miliona dolara, a Njujork tajms navodi da je moguće da se radi i o većem iznosu.

Erik Tramp je u intervjuu Fajnenšl tajmsu priznao da porodična zarada od kriptovaluta najvjerovatnije premašuje javne procjene.

Sve u svemu, Trampova imovina posle povratka u Bijelu kuću je 16.822 puta veća od imovine prosječnog američkog domaćinstva, pored toga što je stupio na dužnost kao najbogatiji predsjednik u američoj istoriji.

Trampova Organizacija trenutno sprovodi 20 projekata u inostranstvu, uključujući luksuzni hotel u Omanu, poslovnu kulu u zapadnoj Indiji i planirani golf teren u blizini Rijada u Saudijskoj Arabiji.

Mnogi od ovih projekata zavise od saradnje s vlastima tih zemalja, i već su donijeli milione porodici Tramp. Rojters piše da je, u međuvremenu, američka vlada preduzela korake u korist ovih zemalja.

Kao primjer se navodi smanjenje carina koje je SAD uvela Vijetnamu i to samo mjesec dana pošto je počela izgradnja 1,5 milijardi dolara vrednog golf rizorta u blizini Hanoja, koji niče pod Trampovim brendom. S druge strane, vijetnamske vlasti su progurale ovaj projekat iako je bio u suprotnosti s lokalnim zakonom.

Tramp tuži sve redom i od tih tužbi dobro zarađuje. Poravnanja postignuta sa kompanijama kao što su “X”, ABC News, Meta, Youtube i Paramaunt donijele su ukupno desetine miliona eura na ime vansudskih poravnaja.

U slučaju Trampa darivanje predsjednika i spoljna politika su otvoreno dovedeni u vezu. Pošto mu je Katar poklonio avion vrijedan 400 miliona dolara, predsednik je javno ponudio zaštitu ovoj zalivskoj zemlji.

“Zaštitićemo ovu državu”, rekao je Tramp tokom putovanja u Dohu.

Kriptovalute i napredni čipovi za milijarde s Bliskog istoka

Rojters je izvijestio da Trampovi poslovi sa kriptovalutama dozvoljavaju američkim i stranim investitorima da ulažu u digitalnu imovinu povezanu s članovima porodice, što otvara put za direktan priliv novca Trampovima.

Jedan od primjera takvog poslovanja je investiciona firma podržana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je objavila da planira da uloži dvije milijarde dolara u kompaniju povezanu s Trampom. Ova poslovna odluka donijeta je neposredno prije nego što je američka administracija odobrila pristup UAE naprednim američkim poluprovodničkim čipovima.

Istraživački novinar Njujork tajms Ras Batner, koji poslednjih 20 godina prati finansije i poslove Donalda Trampa, rekao je za CNN da je ova suma veća od svega što je stekao na osnovu nasleđa, rijalitija “Šegrt” i licenci za “Šegrta” u “zlatnim danima” njegovog biznisa.

“Oni su otvoreni za biznis i redovno se šire, posebno u oblasti kriptovaluta. Svoju kompaniju za društvene mreže su transformisali u kompaniju za kriptovalute, a sada to pretvaraju u nekakvu kompaniju za energetiku. Pokušavaju da prigrabe svaki mogući biznis kako bi profitirali od ovog perioda”, kazao je istraživački novinar Njujork tajmsa.

On ističe da najveći dio novca u sektoru kriptovaluta dolazi anonimno, iz inostranstva, a da javnost nema uvid u to ko su ulagači. Dodaje da su investitori često iz zemalja koje imaju određene interese u odnosima s Američkim Sjedinjenim Državama, kao što su Emirati.

“Izabrali su (UAE) da koriste Trampovu kriptovalutu kako bi platili dvije milijarde dolara vrednu investiciju. U vrijeme kada je ta valuta bila nova, nedokazana i borila se na tržištu. To je stavilo 80 do 100 miliona dolara u džepove Trampovih”, istakao je novinar.

(N1/MONDO)