U mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine ostvaren je veliki napredak, rekao je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof. Vitkof u Moskvi s Putinom, Zelenski dolazi u Davos: Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine pomjereni s mrtve tačke.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof pojavio se na današnjem doručku kako bi izjavio da je u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine ostvaren "veliki napredak".

"Vrijeme je da se ovo okonča. Mislim da ćemo uspjeti da to završimo", rekao je Vitkof koji se kasnije danas u Moskvi sastaje s Vladimirom Putinom.

On je naveo da je "ohrabren" i "optimističan", kao i da su pregovori sada svedeni na "jedno pitanje". Kako kaže, razmatrane su različite varijante tog pitanja, što znači da je "rješivo", piše Gardijan.

Vitkof je pohvalio i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da je "posvećen ovom pitanju, dostupan i otvoren za razgovore".

Očekuje se da Zelenski danas posjeti Davos i da se tamo sastane s Trampom. Vitkof je dodao i da je sinoć razgovarao o "uzlaznoj putanji" ukrajinske ekonomije.