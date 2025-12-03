On je dodao da su, prema procjeni Moskve, "strane ocjene mogućih puteva ka mirovnom rješenju konflikta postale realističnije".

Izvor: Planetpix / Alamy / Profimedia

Najnoviji uspjesi ruske vojske u zoni sukoba u Ukrajini pozitivno su se odrazili na pregovore predsjednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsjednika, Stiva Vitkofa, ocijenio je danas pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov.

"Na tok i karakter pregovora, naravno, utiču uspjesi ruskih oružanih snaga u posljednjim nedjeljama na bojnom polju", rekao je Ušakov novinarima, prenosi RIA Novosti.

On je dodao da su, prema procjeni Moskve, "strane ocjene mogućih puteva ka mirovnom rješenju konflikta postale realističnije".

Prema njegovim riječima, razgovor predsjednika Rusije sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država bio je "veoma koristan", a kontakti će se nastaviti u konstruktivnoj atmosferi.

"Amerikanci su spremni da preduzmu sve moguće napore kako bi se postiglo dugoročno rješenje, što u suštini odgovara našim ciljevima", rekao je Ušakov.

On je rekao da je na sastanku Putina i Vitkofa razgovarano o rješavanju "krize u Ukrajini".

Kako je naveo, sva pitanja vezana za proces rješavanja ukrajinskog pitanja i međunarodno priznanje potencijalnih rješenja su predmet pregovora između Rusije i SAD.

"Sva ova pitanja su predmet pregovora, posebno između ruske i američke strane", rekao je Ušakov novinarima, odgovarajući na pitanje o međunarodnom priznanju mogućih mirovnih rješenja.

Sastanak Putina i Vitkofa u Moskvi održan je u trenutku pojačanih borbenih dejstava na frontu i rastućeg međunarodnog interesovanja za eventualne uslove za prekid vatre i pregovore između Rusije i Ukrajine, navodi ruska agencija.

Putin je u utorak uveče u Kremlju primio specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera, osnivača kompanije Affinity Partners, Džareda Kušnera. Na sastanku je bilo riječi o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.