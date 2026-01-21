Crvene bejzbol kape sa porukama "Make America Go Away" i "Already Great" postale su novi simbol danske solidarnosti sa Grenlandom, dok širom Danske jačaju protesti zbog zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trampa da SAD preuzmu kontrolu nad ostrvom.

Izvor: Profimedia

Duhovita interpretacija crvenih bejzbol kapa američkog predsjednika Donalda Trampa postala je neočekivani simbol danske solidarnosti sa Grenlandom, dok rastu protesti zbog Trampovih zahtjeva za kupovinu ostrva.

Crvene kape nalikuju kapama Trampovih pristalica sa natpisom "Make America Great Again" (Učinimo Ameriku ponovno velikom), ali umjesto tog slogana na njima piše - "Make America Go Away" (Neka Amerika ode) i "Already Great" (Već je velika).

Za novi hit na ulicama Danske zaslužna je jedna trgovina u Kopenhagenu. Suvlasnik prodavnice, Mihael, rekao je da su kape mjesecima stajale neprodate prije nego što su brzo stekle popularnost. "Za početak smo ih napravili samo stotinu. Kada su postale viralne, bilo je jako, jako popularno", rekao je Mihael.

Izvor: Profimedia

Glavni vlasnik Jesper Rabe Tonesen osmislio je jedan od slogana za kape "Nu det NUUK" - to je igra riječi na danskom, jer slogan zvuči kao "Nu det nok", što znači "Sad je dosta", ali je riječ "nok" zamijenjena sa "Nuuk", imenom glavnog grada Grenlanda.

"Pomislio sam: 'Kako možete poslati poruku na jednostavan način, a da pritom jasno povučeš crtu?'", rekao je Tonesen za Rojters, dodajući da je u subotu na protestu u Kopenhagenu podijelio 300 kapa.

Desetine hiljada ljudi okupilo se tokom vikenda u Kopenhagenu i Nuku skandirajući "Grenland nije na prodaju" i marširajući do američkih ambasada, a mnogi od njih nosili su protestne kape.

Tramp je poručio da je Grenland ključan za sigurnost SAD zbog svog strateškog položaja i mineralnih nalazišta i nije isključio upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad ostrvom. Njegove pretnje su izazvale diplomatsku krizu između saveznika NATO-a.

"Ljudi moraju da izađu sa porukom. Jednostavno nam je dosta i siti smo, tužni i umorni", rekao je Tonesen.