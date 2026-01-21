Poslije pobjede protiv Olge Danilović novinari su pitali Koko Gof za poteze Donalda Trampa i za napad na to što želi da prisvoji Grenland Americi.

Koko Gof pobijedila je Olgu Danilović (6:2, 6:2) i prošla u treće kolo Australijan opena. Umjesto priče o tenisu i dešavanjima na terenu, novinari u Melburnu su američku teniserku prvo pitali za Donalda Trampa i za to što je želi da prisvoji Grenland Americi.

"Mislim da ste mogli da vidite moje mišljenje o politici i u prošlosti. Nadam se da u budućnosti možemo da imamo mnogo više mira u našoj zemlji, mnogo više ljubaznosti kada razgovaramo jedni sa drugima o različitim temama, kao što je ta. Očigledno je da sam bila prilično glasna o tome kako se osjećam i moram da priznam da sam pomalo i umorna od toga. Jer osjećam da je teško kada si tamnoputa žena u Americi i kada imaš razna iskustva sa svim tim"; počela je Koko.

Nije se tu zaustavila, nastavila je da objašnjava kako se osjeća povodom svega toga.

"Vidiš te stvari i onlajn i kako su određene zajednice marginalizovane i sve što mogu da radim tim povodom jeste da upućujem donacije i da javno pričam o tome, trudim se. Nadam se da ćemo u budućnosti naći način po kom možemo da nastavimo dalje. Objavila sam na društvenim mrežama snimak Maritna Lutera Kinga koji je na neki način govorio da moramo da idemo dalje iako stvari možda nisu tako mirne kao što bi trebalo da budu", dodala je Gof.

Šta je rekla o meču sa Olgom?

Nije Koko previše pričala o meču sa Olgom Danilović. Osim prvog pitanja moderatora, novinare to nije pretjerano zanimalo.

"Osjećala sam se veoma dobro na terenu. Rekla bih da sam rutinski upisala pobjedu. Olga je nezgodna protivnica i srećna sam što sam uspjela da pobijedim. Osjećam da sam bila bolja u ovom meču nego u prvom kolu i da sam birala bolje udarce i završavala gemove brže", zaključila je Koko Gof.