Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će se "saznati" dokle je spreman da ide kada je riječ o Grenlandu, uz oštre poruke Norveškoj, Velikoj Britaniji i Ujedinjenim nacijama, koje je ocijenio kao sve beskorisnije.

Američki predsjednik Donald Tramp održao je konferenciju za medije uoči odlaska u Švajcarsku na Svjetski ekonomski forum u Davosu, tokom koje je ponovo govorio o Grenlandu.

U obraćanju novinarima, Tramp je rekao da ima zakazane brojne sastanke u vezi sa Grenlandom i ocijenio da će se situacija "dobro odvijati". Na pitanje koliko je daleko spreman da ide kada je riječ o Grenlandu, Tramp je kratko odgovorio: "Saznaćete", poručio je američki predsjednik.

Tramp se osvrnuo i na pitanje o poruci norveškom premijeru i kritikama zbog toga što mu nije dodeljena Nobelova nagrada za mir.

"Izgubio sam mnogo poštovanja prema Norveškoj. Norveška ima ogromnu kontrolu nad Nobelovom nagradom, bez obzira na to šta oni kažu. Čvrsto vjerujem da kontrolišu nagradu", rekao je Tramp. Za kontekst, Nobelovu nagradu za mir dodjeljuje nezavisni odbor, a ne vlada Norveške.

Američkog predsjednika novinari su pitali i da li je razgovarao sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom ili britanskim premijerom Kirom Starmerom nakon objave na mreži Truth Social, u kojoj je kritikovao Veliku Britaniju zbog planova da pokloni ostrvo Dijego Garsija, što je nazvao velikom glupošću.

"Postanu grubi kada nisam u blizini. Kada sam tu, lijepo se ponašaju. UN nije od velike pomoći. Organizacija ima potencijal, ali nikada nisam pomislio da im se obratim kako bih riješio ratove", rekao je Tramp.