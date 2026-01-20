Danski poslanik u Evropskom parlamentu Anders Vistisen oštro je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa tokom debate o Grenlandu, odbacujući njegove tvrdnje da SAD treba da preuzmu kontrolu nad ostrvom.

Izvor: X/@mog_russEN

Danski poslanik Evropskog parlamenta Anders Vistisen tokom debate je oštro kritikovao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa zbog njegovih komentara o Grenlandu.

Vistisen je odbacio Trampovu tvrdnju da bi Sjedinjene Države trebalo da preuzmu kontrolu nad Grenlandom iz razloga nacionalne bezbjednosti.

Obraćajući se direktno američkom predsedniku Trampu, Vistisen je rekao: "Dozvolite mi da ovo kažem riječima koje biste možda razumjeli: Gospodine predsjedniče, odje*ite."

⚡Danish MEP Anders Vistisen to Trump:



"Let me put this in words you might understand:



Mr. President, FUCK off".pic.twitter.com/NSb0VuZcUA — RussiaNews (@mog_russEN)January 20, 2026

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp je više puta ponovio da će SAD preuzeti Grenland, ne isključujući mogućnost upotrebe sile.