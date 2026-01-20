Danski poslanik u Evropskom parlamentu Anders Vistisen oštro je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa tokom debate o Grenlandu, odbacujući njegove tvrdnje da SAD treba da preuzmu kontrolu nad ostrvom.
Obraćajući se direktno američkom predsedniku Trampu, Vistisen je rekao: "Dozvolite mi da ovo kažem riječima koje biste možda razumjeli: Gospodine predsjedniče, odje*ite."
"Let me put this in words you might understand:
Mr. President, FUCK off".pic.twitter.com/NSb0VuZcUA
Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp je više puta ponovio da će SAD preuzeti Grenland, ne isključujući mogućnost upotrebe sile.