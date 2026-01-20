Ruski vladin list Rosijskaja Gazeta objavio je članak u kojem hvali Donalda Trampa, a kritikuje evropske lidere koji se protive američkoj aneksiji Grenlanda.

Prema izjavama Donalda Trampa, Moskva i Peking vrebaju uz obalu Grenlanda, spremni da pojačaju svoj uticaj na Arktik. Američki predsjednik tvrdi da su "svuda ruski razarači, kineski razarači i, što je još važnije, ruske podmornice", zbog čega je američka kontrola nad Grenlandom od ključne važnosti.

Ali, reakcija Moskve na te tvrdnje i moguću američku aneksiju ostrva nije bila očekivana, piše BBC.

Pohvale Trampu iz ruskih medija

"Na putu istorijskog proboja američkog predsjednika stoji tvrdoglavost Kopenhagena i lažna solidarnost evropskih zemalja, uključujući takozvane prijatelje Amerike, Britaniju i Francusku", navodi se u članku.

List sugeriše da Evropi ne odgovara "američka veličina" koju promoviše Tramp.

"Brisel računa na ‘utapanje’ američkog predsjednika na međuizborima za Kongres, kako bi mu spriječio da zaključi najveći posao svog života", piše Rosijskaja Gazeta.

U članku se dalje pojašnjava šta se misli pod "najvećim poslom".

"Ako Tramp anektira Grenland do 4. jula 2026., kada Amerika slavi 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti, ući će u istoriju kao figura koja je potvrdila veličinu Sjedinjenih Država", navodi se.

Prema listu, sa Grenlandom bi SAD postale druga najveća zemlja na svijetu, nadmašujući Kanadu, što se upoređuje sa događajima poput ukidanja ropstva ili teritorijalnih osvajanja iz Napoleonskih ratova.

Rosijskaja Gazeta takođe upućuje poruku američkom predsjedniku da ne odustaje.

"Opasno je za američkog predsjednika da se povuče oko Grenlanda. To bi oslabilo poziciju Republikanske stranke na međuizborima i vjerovatno rezultiralo demokratskom većinom na Kapitolu sa posledicama po Trampa. Dok brza aneksija Grenlanda pre izbora može promijeniti ovaj politički trend", zaključuje se u tekstu.

Podjela Zapada kao glavni cilj

Postavlja se pitanje zašto Moskva upućuje takve pohvale i ohrabrenja. Odgovor leži u činjenici da Rusija ima koristi od trenutne situacije. Trampova fokusiranost na Grenland, njegova odlučnost da preuzme ostrvo i prijetnje carinama evropskim zemljama koje se protive planu, stvaraju značajan pritisak na transatlantski savez, kako na odnose Amerike sa Evropom, tako i unutar NATO-a.

Sve što slabi ili preti podjelom zapadnog saveza, Moskva smatra pozitivnim za Rusiju. To potvrđuje i pisanje ruskog tabloida Moskovski Komsomolets:

"Evropa je u potpunom gubitku i, iskreno, užitak je to gledati", navodi se u jednom od njihovih članaka o Grenlandu.

Osim toga, prokremaljski komentatori koriste američke prijetnje aneksijom Grenlanda kako bi pokušali opravdati ruski rat protiv Ukrajine.

Pobjedа u Ukrajini i dalje je prioritet Kremlja, a Moskva vjeruje da će im održavanje pozitivnog odnosa sa Trampovom administracijom pomoći u postizanju tog cilja. To objašnjava ruske kritike usmjerene prema Evropi, ali ne i prema Donaldu Trampu.

