Donald Tramp je na mreži Truth Social podijelio ilustraciju na kojoj se pored njega nalaze Džej Di Vens i Mark Rute na Grenlandu.

Američki predsednik Donald Tramp ne odustaje od svog zahtijeva za preuzimanjem kontrole nad Grenlandom. U izjavi novinarima na Florini, neposredno prije leta za Vašington, Tramp je rekao kako Danska ne može zaštiti to ostrvo.

"Oni su divni ljudi", rekao je Tramp, misleći na Dance, „"li oni tamo ni ne idu. Moramo ga imati. Danska ne može da ga zaštiti".

Na svojoj mreži Truth Social objavio je kako će Grenland biti tema razgovora sa evropskim liderima na Svjetskom ekonomskom forumu na Davosu. Potvrdio je da tamo putuje sjutra na čelu američke delegacije.

"Imao sam veoma dobar telefonski razgovor sa Markom Ruteom, generalnim sekretarom NATO-a, o Grenlandu. Pristao sam na sastanak u Davosu u Švajcarskoj. Kao što sam svima veoma jasno rekao, Grenland je od ključne važnosti za nacionalnu i svjetsku bezbijednost. Nema povratka – oko toga se svi slažu!

Sjedinjene Američke Države su daleko najmoćnija zemlja na svijetu. Veliki dio razloga za to jeste obnova naše vojske tokom mog prvog mandata, a ta se obnova nastavlja još ubrzanijim tempom. Mi smo jedina SILA koja može da obezbijedi MIR u cijelom svijetu – i to se postiže, sasvim jednostavno, SNAGOM!", naveo je Tramp.

Ilustracija kao nova provokacija

Tramp je podelio ilustraciju na kojoj se pored njega nalaze Džej Di Vens i Mark Rute na Grenlandu. Tramp je prikazan sa američkom zastavom, a na tabli piše da je Grenland američka teritorija od 2026. godine.

