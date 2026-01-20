Kalifornijski guverner Gevin Njusom kritikovao je pasivnost Evrope prema prijetnjama Trampa oko Grenlanda i poručio da je vrijeme da se Evropljani usprave i pokažu kičmu.

Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Demokratski guverner Kalifornije Gevin Njusom oštro je kritikovao oprezan odgovor Evrope na pretnje predsjednika SAD Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom.

Na pitanje poslovnog dopisnika Pola Kelsa u Davosu da li ima poruku za Evropljane, Njusom je rekao:

"Vrijeme je da se saberete. Vrijeme je da postanete ozbiljni i prestanete da budete saučesnici. Vrijeme je da se uspravite, budete čvrsti i pokažete kičmu."

"Ne mogu više da gledam ovu saučesničku pasivnost"

"Ne mogu više da gledam ovu saučesničku pasivnost, ljude koji se samo prevrću na leđa. Trebalo je da ponesem gomilu štitnika za kolena za sve svjetske lidere. Mislim, krune i Nobelove nagrade se samo dijele. To je jednostavno jadno. Nadam se da ljudi shvataju koliko jadno izgledaju na svjetskoj pozornici… Sramotno je."

Njusom je odbacio i mogućnost diplomatije sa Trampom: "On je T-reks: ili se spariš s njim ili te proždre."

Kelso navodi da Njusomov "beskompromisan" rječnik politički odgovara guverneru, koji se obraća i publici u SAD i u Evropi.

Njusom se nada da će postati osoba "u koju bi se neki u Evropi možda mogli ugledati za nekoliko godina u suprotstavljanju trampizmu".