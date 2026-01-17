Berndt Lange, predsjednik Odbora za trgovinu, ocijenio je da je nastavak saradnje nemoguć dok Vašington prijeti dodatnim nametima od 1. februara.

Evropski parlament će u srijedu najvjerovatnije obustaviti ratifikaciju carinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što su dvije najuticajnije političke grupacije najavile blokadu procesa kao odgovor na Trampove prijetnje.

Manfred Veber, lider Evropske narodne partije (EPP), poručio je da u postojećim okolnostima odobravanje sporazuma nije moguće, što je podržala i Ketlin Van Brempt iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D), ističući da se trgovinski dogovori ne mogu sklapati pod ovakvim pritiskom.

S obzirom na to da ove dvije grupe, uz podršku Zelenih i drugih saveznika, imaju ubjedljivu većinu, usvajanje sporazuma je praktično zaustavljeno.

Iako SAD već primjenjuju carine od 15 odsto na uvoz iz Evropske unije na osnovu ovog sporazuma, izostanak ratifikacije u Briselu dodatno je zaoštrio odnose sa Trampom, koji već zahtijeva izmjene.

Berndt Lange, predsjednik Odbora za trgovinu, ocijenio je da je nastavak saradnje nemoguć dok Vašington prijeti dodatnim nametima od 1. februara.

Naglasio je i da američka strana krši raniji sporazum postignut u Škotskoj, zbog čega raste skepticizam u pogledu pouzdanosti SAD kao trgovinskog partnera, o čemu će se detaljnije raspravljati na sjednici zakazanoj za srijedu.