Mihail Fedorov imenovan je za ministra odbrane, dok Zelenski traži reforme u vojsci. Denis Šmihal preuzeo je energetiku nakon skandala od 100 miliona dolara.

Izvor: Youtube/ Relax UHD/ Screenshot

Ukrajinski parlament u srijedu je imenovao mladog tehnokratu Mihaila Fedorova za ministra odbrane, dok vlada nastoji da podstakne inovacije kako bi ojačala vojsku u izazovnoj fazi gotovo četvorogodišnjeg rata.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je naredio 34-godišnjem Fedorovu da brzo sprovede odluke kako bi zaštitio ukrajinsko nebo, pojačao snabdijevanje bojišta i uveo druga tehnološka rješenja s ciljem zaustavljanja ruskog napredovanja.

Iscrpljena ukrajinska vojska nadjačana je u ljudstvu i naoružanju na bojnom polju. Ruske snage neprekidno napreduju u istočnoj Donjeckoj oblasti i pokušavaju da probiju odbrambene linije na jugu i sjeveroistoku.

S obzirom na to da diplomatski napori za okončanje rata nisu dali opipljive rezultate, Kijev mora da ojača svoje oružane snage koje broje oko milion ljudi. Zelenski je rekao da su potrebne "značajnije promjene" u sistemu mobilizacije vojnika.

"Već su donijete odluke kako bi se obezbijedila pravednija raspodjela osoblja među borbenim brigadama", dodao je.

Fedorov je već imao značajnu ulogu u visokotehnološkom odgovoru na rusku invaziju kao prvi zamjenik premijera i ministar digitalne transformacije, prenosi Jutarnji. Pored jačanja odbrambenih napora, Ukrajina mora da sprovede velike promjene kako bi stabilizovala oslabljen energetski sektor. Parlament je imenovao bivšeg premijera Denisa Šmihala za novog ministra energetike.

Njegov prethodnik je smijenjen u novembru nakon što su agencije za borbu protiv korupcije otkrile aferu u kojoj je ukradeno 100 miliona dolara iz ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju.

Oba nova ministra preuzela su dužnosti nedjeljama nakon korupcijskog skandala u energetskom sektoru, koji je izazvao najveću ratnu političku krizu u Ukrajini i doveo do široko rasprostranjenog javnog nezadovoljstva ukrajinskom vladom.

Nakon toga, Zelenski je smijenio nekoliko bezbjednosnih zvaničnika i postavio popularnog šefa obaveštajne službe za šefa svog kabineta.