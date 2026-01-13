Predsjednik SAD Donald Tramp pozvao je Irance da nastave proteste i poručio da je "pomoć na putu", dok je istovremeno otkazao sve razgovore sa Teheranom i ponovo zaprijetio mogućom američkom akcijom zbog nasilnog gušenja demonstracija.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je u utorak Irancima da nastave proteste i naveo da je pomoć "na putu", ali nije precizirao da li to podrazumijeva moguću akciju SAD.

"Iranske patriote, NASTAVITE SA PROTESTIMA - PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!! … POMOĆ JE NA PUTU", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

On je rekao da je otkazao sve sastanke sa iranskim zvaničnicima dok ne prestane, kako je naveo, "besmisleno ubijanje" demonstranata.

Tramp je ranije izjavio da je vojna akcija jedna od opcija koje razmatra kako bi kaznio Iran, koji se suočava sa najvećim antivladinim protestima u poslednjih nekoliko godina. Prema navodima jednog iranskog zvaničnika, u protestima u Iranu je do sada poginulo oko 2.000 ljudi, uključujući i pripadnike bezbjednosnih snaga.

Kasno u ponedeljak Tramp je takođe najavio uvođenje carina od 25 odsto na uvoz proizvoda iz svake zemlje koja posluje sa Iranom, jednim od najvećih izvoznika nafte.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je za Al Džaziru u ponedeljak da je tokom protesta nastavio komunikaciju sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom, kao i da Teheran razmatra predloge koje je uputio Vašington.

