Portparolka Bijele kuće Karolin Livit poručila je da predsjednik SAD Donald Tramp razmatra sve opcije prema Iranu i da se ne boji upotrebe vojne sile, ali da je pregovarački pristup uvijek prva opcija.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Portparolka Bijele kuće Karolin Livit poručila je da je predsjednik SAD Donald Tramp "pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije", kada to smatra nužnim.

Tramp razmatra sve opcije prema Iranu

"Mislim da je jedna stvar u kojoj je predsednik Tramp jako dobar to što uvijek drži sve opcije na stolu, a vazdušni napadi bili bi jedna od mnogih, mnogih opcija koje su na stolu", rekla je Livit novinarima.

Dodala je da je "pregovarački pristup uvijek prva opcija" za Trampa, prenosi Index.

"Predsednik vam je sinoć svima rekao da se ono što javno čujete od iranskog režima u velikoj mjeri razlikuje od poruka koje administracija privatno prima. On je pokazao da se ne boji koristiti vojne opcije ako i kada to smatra potrebnim, a niko to ne zna bolje od Irana", zaključila je.