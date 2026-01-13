Donald Tramp razmatra vojne udare na Iran zbog nasilja nad demonstrantima, ali istovremeno drži diplomatiju na stolu. Najavio je i da će svaka zemlja koja posluje sa Iranom biće pogođena carinom od 25 odsto.

Izvor: JIM WATSON / AFP / PROFIMEDIA

Predsednik SAD-a Donald Tramp sklon je mogućnosti američkih udara na Iran kao kazne za, kako smatra, ubijanje demonstranata, ali još nije donio konačnu odluku i istovremeno razmatra iranske predloge za pregovore, rekao je za Axios zvaničnik Bijele kuće sa direktnim saznanjima.

Tramp je ranije zaprijetio iranskom režimu vojnim udarima ukoliko bezbjednosne snage nastave sa nasiljem nad demonstrantima. Ipak, ostaje neizvjesno da li bi američki udari zaista promijenili situaciju u Teheranu. Očekuje se da će Tramp u utorak o različitim opcijama razgovarati sa svojim najvišim timom za nacionalnu bezbjednost.

Kako su tokom vikenda stizala izvještavanja da je u obračunima vlasti ubijeno stotine demonstranata, Tramp je novinarima rekao da Iran "počinje da prelazi" njegovu crvenu liniju.

Ukoliko bi naredio udare, oni bi, prema izvorima, vjerovatno bili usmjereni na djelove režima povezane sa unutrašnjom bezbjednošću, za koje se smatra da su odgovorni za represiju.

Diplomatski pristup i dalje opcija

Istovremeno, Trampov izaslanik Stiv Vitkof bio je u kontaktu sa iranskim ministrom spoljnih poslova oko diplomatskog puta koji bi uključivao obnovu nuklearnih pregovora.

U petak su se, prema izvoru upoznatom sa sastankom, potpredsjednik Džej Di Vens, američki ministar spoljnih poslova Marko Rubijo i ključni zvaničnici Savjeta za nacionalnu bezbjednost sastali kako bi pripremili listu opcija koje će predstaviti Trampu. Te opcije, kako navodi izvor, kreću se od diplomatije do vojnih udara.

Jedan američki zvaničnik rekao je da je većina predloženih koraka, razvijenih pred sastanak zakazan za utorak, nekinetičke prirode. Ipak, dio administracije smatra da bi vojni udari mogli biti kontraproduktivni, dok sam Tramp, prema istom izvoru, naginje njihovom odobravanju. Trampovu sklonost mogućim udarima na Iran prvi je izvijestio The Wall Street Journal.

Iranske prijetnje i pokušaji smirivanja

Iranski zvaničnici osudili su Trampove prijetnje i zaprijetili napadima na američke baze i Izrael ukoliko Vašington krene u realizaciju udara.

U isto vrijeme, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tokom vikenda stupio je u kontakt sa Vitkofom kako bi razgovarali o protestima, rekli su za Axios dva izvora. Prema njihovim riječima, taj potez djeluje kao pokušaj Teherana da deeskalira odnose sa SAD ili barem kupi vrijeme prije nego što Tramp preduzme dalje korake protiv režima.

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit izjavila je u ponedeljak da bi vazdušni udari bili „jedna od mnogih opcija koje su na stolu“ za predsjednika.

Naglasila je da Tramp nije nesklon upotrebi sile, ali da je diplomatija za njega uvijek prva opcija.

"Ono što javno čujemo od iranskog režima prilično se razlikuje od poruka koje administracija prima privatno i mislim da predsjednik ima interes da istraži te poruke", rekla je Levit.

Carina od 25 odsto

Donald Tramp izjavio je da će svaka zemlja koja "posluje sa Islamskom Republikom Iran" odmah biti pogođena carinom od 25 odsto.

"Svaka zemlja koja posluje sa Islamskom Republikom Iran plaćaće carinu od 25 odsto, sa trenutnim stupanjem na snagu", poručio je Tramp, prenosi Index.

Nije naveo dodatne pojedinosti o načinu sprovođenja mjere niti na koje sektore ili vrste trgovine carina konkretno važi. Izjava dolazi u jeku pojačanih tenzija vezanih za Iran i aktuelne proteste u toj zemlji, kao i ranijih Trampovih pretnji dodatnim pritiskom na iranske vlasti.