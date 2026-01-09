Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je žestoko zaprijetio Iranu i poručio da će SAD "udariti veoma snažno" ukoliko iranske vlasti nastave nasilje nad demonstrantima.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas se Iran nalazi u ozbiljnoj političkoj i ekonomskoj krizi, upozorivši da će SAD "udariti veoma snažno" ukoliko iranske vlasti nastave nasilje nad demonstrantima.

On je u razgovoru za radio-emisiju američkog novinara Hjua Hjuita poručio iranskim vlastima da je "jasno upozio" da će platiti "paklenu cijenu" ukoliko nastave ubijanje civila tokom protesta.

"Stavili smo im do znanja da ako počnu da ubijaju ljude, udarićemo ih veoma snažno", rekao je Tramp. Dodao je da prate situaciju "veoma pažljivo" i da je Teheranu poslata poruka, čak i jača od javne, da će u slučaju krvoprolića "morati da plati pakleno".

Na pitanje šta poručuje narodu Irana, Tramp je kratko odgovorio: "Trebalo bi da se čvrsto držite svoje slobode". Ovo je druga takva prijetnja Vašingtona u poslednjih pet dana, što signalizira visok nivo spremnosti SAD za vojnu intervenciju.

