Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Larijani upozorio je Trampa da bi američko mešanje u proteste u Iranu moglo destabilizovati region i ugroziti američke interese.

Ali Larijana, savjetnik iranskog vrhovnog vođe, upozorio je danas Donalda Trampa na rizik od "destabilizacije" Bliskog istoka, nakon što je američki predsjednik poručio da bi Sjedinjene Države mogle "priskočiti u pomoć" demonstrantima ukoliko Iran nasilno uguši mirne proteste.

Protesti se šire Iranom

Dijelove Irana zahvatili su protesti koji su počeli u nedelju u Teheranu i isprva su bili povezani sa visokim troškovima života, ali su se od tada proširili i na političke zahteve.

U lokalnim sukobima između demonstranata i policije u četvrtak je na zapadu zemlje poginulo šest osoba, prenijeli su lokalni mediji.

Šta je objavio Tramp?

"Ako Iran bude pucao na mirne demonstrante i nasilno ih ubijao, kao što mu je običaj, Sjedinjene Američke Države priskočiće u pomoć", objavio je Donald Tramp na društvenoj mreži Truth Social. "Spremni smo, naoružani i pripravljeni za intervenciju", poručio je Tramp.

"Tramp bi trebao znati da bi svako američko miješanje u ovo unutrašnje pitanje bilo ravno destabilizaciji cijele regije i štetilo američkim interesima", reagovao je Ali Larijani, koji vodi najviše iransko bezbjednosno tijelo.

"Tramp bi trebalo da bude oprezan"

"Trebalo bi da bude oprezan sa svojim vojnicima", dodao je Larijani u objavi na društvenoj mreži X.

Protesti u Iranu pogađaju ili su u različitoj mjeri pogodili najmanje 15 gradova, uglavnom srednje veličine, i to na zapadu zemlje, prema podacima AFP-a na osnovu zvaničnih saopštenja i izvještaja lokalnih medija.