Izvor: Facebook/Printscreen/Nomaddna

Novi češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da bi vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država na Grenlandu bila apsurdna, ali da se nije pridružio jučerašnjoj deklaraciji solidarnosti sedam evropskih zemalja s Danskom u Parizu, jer smatra da nije dobro da članice NATO-a pišu jedna drugoj peticije ili apele.

„Mete Frederiksen ima podršku ostalih Evropljana, ali to pitanje treba nekako razjasniti. Imamo mnogo različitih sukoba koje još treba rješavati, uključujući i ovu temu među saveznicima“, rekao je Babiš nakon radnog ručka s predsjednikom Češke Petrom Pavelom u Pragu.

„To bi, naravno, bilo apsurdno. Ali mislim da nije dobro kada zemlje članice NATO-a pišu nekakve peticije ili pozivaju jedna drugu na nešto. Smatram da će se to nekako smiriti, a peticije i apeli ne bi doprinijeli ničemu. Potrebno je da razgovaramo“, objasnio je Babiš zašto se Češka nije pridružila deklaraciji solidarnosti s Danskom na jučerašnjem sastanku koalicije voljnih u Parizu.

Poljski premijer Donald Tusk, koji je jučer na putu za Pariz upozorio da je nedopustivo da jedna članica NATO-a prijeti drugoj ili je napada, jer bi tada NATO u potpunosti izgubio smisao, nakon sastanka je izjavio da se koalicija voljnih nije bavila Grenlandom kako ne bi narušila pozitivnu atmosferu u vezi s pomoći Ukrajini. Poljska je, ipak, potpisala deklaraciju solidarnosti s Danskom.