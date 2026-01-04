Stručnjaci navode da je akcija imala i domaće političke ciljeve – jačanje Trampove pozicije pred ključnom biračkom bazom u Južnoj Floridi, koja dugo traži odlučne mjere protiv Madurovog režima.

Izvor: Youtube/ Fox News/Screenshot

Američki predsjednik Donald Tramp izveo je, kako navodi britanski Telegraf, neočekivano brzu i preciznu operaciju u Venecueli, tokom koje su uhvaćeni predsjednik te zemlje Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores. Operacija, izvedena uz navodnu saradnju jednog člana Madurovog najužeg kruga, podsjeća na špijunske akcije Mosada, izraelske obavještajne službe.

Analitičari ističu da je akcija bila izuzetno rizična s obzirom na snažnu vojsku Venecuele i lojalističke milicije, te da se može porediti sa invazijom SAD na Panamu 1989. godine, ali u znatno kompleksnijim uslovima.

Trampova administracija prethodno je označila venecuelanski kartel "Tren de Aragua" kao stranu terorističku organizaciju i objavila optužnicu protiv Madura za zaveru u krijumčarenju droge. Operacija je predstavljena kao brza i odlučna demonstracija američke moći u Zapadnoj hemisferi, dok je istovremeno izazvala zabrinutost Moskve i Pekinga, glavnih saveznika Venecuele.

Stručnjaci navode da je akcija imala i domaće političke ciljeve – jačanje Trampove pozicije pred ključnom biračkom bazom u Južnoj Floridi, koja dugo traži odlučne mjere protiv Madurovog režima. Istovremeno, hapšenje šalje upozorenje drugim južnoameričkim liderima i potencijalno mijenja geopolitičku ravnotežu u regionu.

Iako operacija potvrđuje američku vojnu superiornost, izaziva strahovanja o budućim destabilizacijama u Južnoj Americi, posebno za zemlje koje zavise od venecuelanske nafte, uključujući Rusiju i Kinu.