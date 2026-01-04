Trampova administracija udvostručila je nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL/AFP POOL

Pritisak na vladu Venecuele pojačao se otkako je Donald Tramp započeo drugi mandat u januaru prošle godine. Administracija je prvo udvostručila nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja predsjednika Nikolasa Madura.

U septembru su američke snage počele da napadaju brodove koje su optužile da prevoze drogu iz Južne Amerike u SAD. Od tada je izvedeno više od 30 napada na karipska i pacifička plovila, pri čemu je poginulo više od 110 osoba, prenosi BBC.

Trampova administracija optužuje Madura za stotine hiljada venecuelanskih migranata koji ulaze u SAD. Bez iznošenja dokaza, američki predsjednik tvrdio je da Maduro "ispražnjava zatvore i ludnice" i "prinudno šalje" zatvorenike u SAD.

Takođe je tvrdio da vlada Venecuele koristi novac od nafte za finansiranje kriminala povezanog s drogom, navodeći da je Maduro lično lider kartela.

U galeriji pogledajte fotografije hapšenja Nikolasa Madura:

Maduro je to kategorično negirao i optužio SAD da koriste „rat protiv droge“ kao izgovor da ga svrgnu i pristupe ogromnim naftnim rezervama Venecuele.

Podsetimo, Sjedinjene Američke Države izvele su vazdušne i specijalne operacije u Venecueli, tokom kojih je uhapšen predsjednik te zemlje, Nikolas Maduro, zajedno sa suprugom Silijom Flores. Par je prebačen u vojnu bazu Nacionalne garde Stjuart u Njujorku, dok je protiv Madura podignuta optužnica za trgovinu drogom i oružjem u saveznoj državi Njujork.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da će Amerika „upravljati“ Venecuelom „dok se ne omogući bezbjedna, odgovorna i pravična tranzicija vlasti“. Dok potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez na državnoj televiziji tvrdi da je Maduro i dalje jedini legitimni predsjednik, vlasti u Karakasu su proglasile nacionalnu vanrednu situaciju i osudile „vojnu agresiju“.