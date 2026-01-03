Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je američku vojnu operaciju u Venecueli pratio "iz minuta u minut", uporedivši je sa gledanjem televizijskog programa.

Izvor: Facebook/The White House

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je pratio operaciju u Venecueli iz minuta u minut, navodeći da je sve izgledalo kao gledanje televizijskog programa. O detaljima akcije govorio je na konferenciji za novinare održanoj u Mar-a-Lažu, gdje su govorili i drugi visoki američki zvaničnici.

Ubrzo nakon završetka konferencije, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio fotografije na kojima se vidi kako u realnom vremenu sa najbližim krugom saradnika prati aktivnosti američkih snaga u Venecueli. Iste fotografije je kasnije objavila i Bijela kuća.

Na fotografijama se, pored Trampa, mogu vidjeti državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset i drugi zvaničnici, čija su lica odavala ozbiljnost i napetost dok je operacija trajala.

Akcija pod nazivom "Apsolutna odlučnost" završena je hapšenjem venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, njegove supruge i sina, kao i još tri osobe.

Maduro je potom prebačen na američki ratni brod USS Iwo Jima, odakle će biti transportovan u američku bazu Gvantanamo na Kubi, a zatim u Njujork, gdje se očekuje da se suoči sa ozbiljnim optužbama za narkoterorizam i druga krivična djela protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: Truth Social / screenshot