Tokom 2026. godine biće uveden još jedan novi sistem za ulazak u Evropsku uniju, ETIAS.

Izvor: MONDO/Miloš R

U oktobru 2025. započela je fazna primjena Sistema za ulazak i izlazak (EES), a nakon njegove potpune implementacije planirano je uvođenje ETIAS-a. Iako EES trenutno nije aktivan na svim graničnim prelazima, očekuje se da njegova puna primjena počne 10. aprila 2026. godine.

Pošto EES bude u potpunosti uspostavljen na svim graničnim prelazima, slijedi primjena ETIAS sistema, koji će podrazumijevati obaveznu putnu dozvolu za ulazak u zemlje Evropske unije.

Šta je ETIAS

ETIAS je putna dozvola namijenjena državljanima zemalja kojima za ulazak u EU nije potrebna viza, a koji putuju u neku od 30 evropskih država obuhvaćenih ovim sistemom.

Dozvola će biti elektronski povezana sa pasošem putnika i važiće do tri godine ili do isteka pasoša, u zavisnosti od toga šta se prvo dogodi. U slučaju izdavanja novog pasoša, biće potrebno ponovo aplicirati za ETIAS dozvolu.

Naknada za izdavanje ETIAS dozvole iznosiće 20 eura. Međutim, ova taksa se neće naplaćivati dok sistem ne počne sa zvaničnim radom, što je prema najavama planirano za posljednji kvartal 2026. godine.

Važno je napomenuti da ETIAS ne garantuje automatski ulazak u Evropsku uniju. Prilikom dolaska, granični službenici će provjeravati pasoš i ostalu potrebnu dokumentaciju kako bi utvrdili da li su ispunjeni svi uslovi za ulazak.

Kako se podnosi zahtjev za ETIAS

Zahtjev za ETIAS putnu dozvolu podnosiće se putem zvaničnog ETIAS sajta ili kroz mobilnu aplikaciju. Cijena podnošenja zahtjeva iznosi 20 eura, ali će određene kategorije putnika biti oslobođene plaćanja ove naknade.

Tokom cijelog boravka u zemljama za koje je ETIAS obavezan, putnici moraju posjedovati važeću ETIAS putnu dozvolu.