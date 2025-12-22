"Rusija ne teži agresivnim ciljevima koji se pripisuju našoj zemlji. Kao što je predsjednik Rusije već izjavio, spremni smo čak i da to formalno dokumentujemo"

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Rusija je spremna da potvrdi u pravno obavezujućem sporazumu da nema namjeru da napadne ni EU ni vojne snage NATO-a predvođene SAD, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

"Mi, naravno, nemamo namjeru da napadamo zemlje EU i NATO-a. Rusija ne teži agresivnim ciljevima koji se pripisuju našoj zemlji. Kao što je predsjednik Rusije već izjavio, spremni smo čak i da to formalno dokumentujemo" rekao je on, govoreći u Međunarodnom diskusionom klubu Valdaj u Moskvi, prenose RIA Novosti.

Rjabkov je rekao da značajni rizici sukoba između Rusije i NATO-a ostaju zbog neprijateljskih akcija Evrope, ali da Moskva nema planove da napada zapadne zemlje i da je spremna da to pravno dokumentuje. On je izjavio da značajni rizici vojnog sukoba između Rusije i NATO-a ostaju zbog neprijateljskih akcija evropskih zemalja.

"Čak i s obzirom na uravnoteženiju politiku SAD koju Vašington pokazuje prema Rusiji, značajni rizici sukoba Rusije i NATO-a ostaju zbog neadekvatnih, neprijateljskih postupaka evropskih zemalja" naglasio je Rjabkov.

On je rekao da je želja zemalja EU da spriječe normalizaciju odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država faktor koji komplikje odnose.

Prema njegovim riječima, Rusija još uvijek nije dobila suštinski odgovor od SAD na prijedlog da se pridržava ograničenja utvrđenih Sporazumom o smanjenju strateškog naoružanja nakon njegovog isteka, i dodao da će Rusija odgovoriti istom mjerom ako SAD počnu sa testiranjem nuklearnog oružja.

Džej Di Vens, američki potpredsjednik, izjavio je da je u mirovnim pregovorima o Ukrajini postignut veliki napredak, ali je dodao da još uvijek ne može sa sigurnošću da kaže da je mirno rješenje moguće.