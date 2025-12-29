Projekat će pobošati kvalitet usluge, omogućavajući prevoz 1,3 miliona putnika i 1,85 miliona tona tereta godišnje.

U cilju jačanja regionalne povezanosti i integracije, Evropska unija obezbjeđuje finansijski paket od 175,6 miliona eura za rekonstrukciju 39 kilometara željezničke pruge Bar-Golubovci, ključne dionice Željezničkog koridora 4 na proširenoj osnovnoj TEN-T mreži. Ovaj značajni koridor povezuje Beograd sa Lukom Bar, spajajući Crnu Goru i Zapadni Balkan sa Centralnom Evropom, saopšteno je iz Evropske investicione banke (EIB).

Kako su kazali, modernizacija će povećati brzinu, pouzdanost, bezbjednost i kapacitet željezničke infrastrukture. Projekat će pobošati kvalitet usluge, omogućavajući prevoz 1,3 miliona putnika i 1,85 miliona tona tereta godišnje.

“Takođe, unaprijediće multimodalni transport, otpornost na klimatske promjene i zelenu tranziciju Crne Gore preusmjeravanjem saobraćaja sa drumskog na željeznički.Ovaj finanijski paket obuhvata kredit od 63 miliona eura Evropske investicione banke (EIB Global) i EU grant Evropske komisije od 112,6 miliona eura u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan, što predstavlja značajnu investiciju koja potvrđuje snažnu posvećenost EU Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Ukupna vrijednost projekta, kako dodaju, procijenjena na 230,8 miliona eura biće finansirana i kreditom od 50 miliona eura Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i sa 5,2 miliona eura od strane Vlade Crne Gore.

“Ova investicija je još jedan opipljiv korak ka usklađivanju ključne infrastrukture Crne Gore sa standardima EU i ubrzavanju puta ka pristupanju. Ovim najnovijim sporazumima podrška EIB Globala sektoru saobraćaja u Crnoj Gori dostići će 500 miliona eura, čime se direktno unaprjeđuje regionalna povezanost, podstiču trgovina i turizam i doprinosi stvaranju integrisanijeg zajedničkog regionalnog tržišta, izjavio je potpredsjednik EIB-a Robert de Groot.

Ministar finansija Crne Gore Novica Vuković poručio je da zaključenjem ugovora o zajmu od 63 miliona eura sa Evropskom investicionom bankom, obezbijeđen je stabilan i povoljan izvor finansiranja za jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u sektoru željeznice

“Ugovor o zajmu je u potpunosti usklađen sa srednjoročnim okvirom fiskalne politike i strategijom upravljanja javnim dugom, a istovremeno omogućava realizaciju projekta od snažnog razvojnog značaja i od evropske važnosti. Saradnja sa EIB-om još jednom potvrđuje povjerenje ove institucije u fiskalnu stabilnost Crne Gore i sposobnost države da odgovorno upravlja velikim infrastrukturnim investicijama“, kazao je Vuković.

Savjetodavni program Evropske komisije i EIB pod nazivom JASPERS pružio je tehničku podršku koja je obezbijedila pripremu projekta u skladu sa ekološkim, socijalnim i tehničkim standardima EU.

“Moderna, održiva infrastruktura je u srcu evropske budućnosti Crne Gore. Ulaganjem u željeznicu ulažemo u zeleniji transport, bolju povezanost i snažniju ekonomsku integraciju sa regionom i EU. Uz jednu od najvećih pojedinačnih donacija od poreskih obveznika EU i uz pomoć naših partnera, konačno je vrijeme da počne dugo očekivana rekonstrukcija pruge Bar–Golubovci“, kazao je ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler.

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević saopštila je da ovaj projekat predstavlja jednu od najvažnijih investicija u željezničku infrastrukturu Crne Gore u posljednjih nekoliko decenija i jasan signal povjerenja naših evropskih partnera.

“Naša dugogodišnja saradnja sa Evropskom investicionom bankom bila je ključna za modernizaciju barsko-beogradskog željezničkog koridora, koji je okosnica održivog transporta u Crnoj Gori. Unapređenjem dionice Bar–Golubovci ne samo da poboljšavamo bezbjednost, efikasnost i kvalitet usluge, već i jačamo ulogu Crne Gore kao ključnog transportnog čvorišta između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Ova investicija direktno podržava našu zelenu tranziciju, ekonomski razvoj i ciljeve pristupanja EU“, zaključila je.