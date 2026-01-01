Prema navodima Ministarstva odbrane, riječ je o letjelici koja je pogođena tokom noći 29. decembra, a prikupljeni podaci, kako ističu, mogli bi da pruže dodatne informacije o navodnom napadu i njegovoj organizaciji.

Ruske obavještajne agencije pronašle su datoteku letačke misije jednog od dronova koji su, kako tvrde, učestvovali u napadu na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u noći između 29. i 30. decembra, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako se navodi u saopštenju, tokom specijalnog tehničkog pregleda navigacionog sistema jedne od ukrajinskih bespilotnih letjelica, koja je oborena u vazdušnom prostoru Novgorodske oblasti, predstavnici ruskih specijalnih službi uspjeli su da izdvoje datoteku letačke misije koja je prethodno bila učitana u dron.

