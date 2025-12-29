Dva helikoptera sudarila su se u vazduhu u Nju Džerziju i pritom je jedna osoba poginula, saopštila je lokalna policija novinarima.

Izvor: x/screenshot

Šef policije Hamontona Kevin Fril rekao je da je jedna osoba prevezena u bolnicu u stanju opasnom po život.

UPDATE: 1 dead, 1 critically injured after two helicopters crash in Hammonton New Jerseypic.twitter.com/d5XGHFc1oD — Intel Net (@IntelNet)December 28, 2025

Fril je dodao da je policija obavijestila Federalnu upravu za vazduhoplovstvo /FAA/ i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja /NTSB/ o incidentu u blizini Hamontona.