Dva helikoptera sudarila su se u vazduhu u Nju Džerziju i pritom je jedna osoba poginula, saopštila je lokalna policija novinarima.
Šef policije Hamontona Kevin Fril rekao je da je jedna osoba prevezena u bolnicu u stanju opasnom po život.
UPDATE: 1 dead, 1 critically injured after two helicopters crash in Hammonton New Jerseypic.twitter.com/d5XGHFc1oD— Intel Net (@IntelNet)December 28, 2025
Fril je dodao da je policija obavijestila Federalnu upravu za vazduhoplovstvo /FAA/ i Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja /NTSB/ o incidentu u blizini Hamontona.
This is one of the helicopters involved in the collision in New Jersey. You can actually see it spinning out of control before crashing.— Right Side And Free (@rightsidefreee)December 28, 2025
Praying for the victimspic.twitter.com/R70gPk6iDe