Više ljudi je povrijeđeno kada se jutros srušio helikopter u Italiji, na lice mjesta su poslate brojne spasilačke ekipe

Više ljudi je povrijeđeno kada se jutros srušio helikopter u Italiji. Do nesreće je došlo na području La Prese u opštini Lanzada, u provinciji Sondrio.

Na lice mjesta su poslate brojne spasilačke ekipe, među kojima ekipe gorske službe spasavanja vatrogasci i ljekari hitne pomoći.

Prema navodima vatrogasne službe, troje putnika, uključujući pilota, izvučeni su živi i predati su ljekarima hitne pomoći.

Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen.

"Operacije izvlačenja još uvijek su u toku zato što se udar dogodio na nepristupačnom mjestu, na strmom terenu, na strani "Vještačka galerija" doline Valmalenko u Valtelini, na granici sa Švajcarskom", navodi se.

Prema prvim informacijama, u helikopteru su bili pilot i dvoje putnika.

U pitanju je helikopter u vlasništvu privatne firme, a letjelica je bila angažovana na radovima sanacije klizišta koje se dogodilo 11. novembra.

Sumnja se da je helikopter udario u stijenu prije nego što se dogodilo ono što su spasioci opisali kao "tvrdo slijetanje".

