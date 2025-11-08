Ruska federalna agencija za vazduhoplovstvo, Rosavijacija, klasifikovala je incident kao "katastrofu" i saopštila da će učestvovati u zvaničnoj istrazi.

Izvor: Print screen

Ruski helikopter Ka-226 srušio se 7. novembra u Republici Dagestan, pri čemu je poginulo pet osoba, uključujući četiri zaposlena u Kizljarskom elektromehaničkom zavodu (KEMZ), saopštila je kompanija dan kasnije.

Helikopter se srušio u blizini sela Ači-Su, uz Kaspijsko more. Iako su ruski mediji prvobitno tvrdili da je letelica prevozila turiste, KEMZ je potvrdio da su među žrtvama bila četiri njihova zaposlena, uključujući zamenika generalnog direktora fabrike zaduženog za građevinarstvo i transport. Mehaničar helikoptera također je izgubio život, dok su još dvije osobe povrijeđene.

Shocking footage captures a helicopter crash in Dagestan—showing the Ka-226 losing control before hitting a house. Thankfully, no serious injuries reported, but a stark reminder of the dangers pilots face. Stay safe out there.#Dagestan#HelicopterCrash#BreakingNewspic.twitter.com/wSAKhLZyvg — ceanpolitics (@ceanglobal)November 8, 2025

KEMZ je ruska odbrambena kompanija specijalizovana za avijacijsku opremu, koja razvija i proizvodi sisteme za zemaljsku kontrolu, dijagnostiku i drugu opremu, prvenstveno za avione Suhoj i MiG. Kompanija je ranije sankcionisana od strane Sjedinjenih Država zbog učešća u ruskom ratu protiv Ukrajine.

Snimci nesreće koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju trenutak pada helikoptera, ali uzrok nesreće ostaje nepoznat. Ruska federalna agencija za vazduhoplovstvo, Rosavijacija, klasifikovala je incident kao "katastrofu" i saopštila da će učestvovati u zvaničnoj istrazi.

‼️Full video of the crash of the Russian Ka-226 with the military factory workers on board.



During the Ka-226 crash, the Deputy General Director of Kizlyar plant, the Chief Engineer and the Chief Designer died.



Kizlyar plant develops onboard equipment for Russian Sukhoi and MiG…https://t.co/xzyF2VJt5hpic.twitter.com/0JNQDqBKMh — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)November 8, 2025

Ka-226 je dvomotorni višenamenski helikopter koji može prevesti do sedam putnika. U julu 2024. ukrajinska vojnoobavještajna agencija (UVAR) izvestila je da je Ka-226 bio među nekoliko helikoptera oštećenih u sabotažnoj operaciji. Zapadne sankcije dodatno su pogodile ruski vazduhoplovni sektor, ostavljajući mnoge letjelice bez potrebnih dijelova za redovno održavanje.